Гособвинение запросило для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии

Гособвинение считает доказанной вину художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" в хищении государственных средств. Об этом заявил прокурор Михаил Резниченко на заседании Мещанского суда Москвы в понедельник, 22 июня. Представитель министерства культуры РФ, подавшего иск, заявила, что ведомство также считает вину доказанной.

По словам Резниченко, последняя экспертиза показала, что сумма ущерба составляет почти 129 миллионов рублей. Ранее Минкультуры РФ просило взыскать с фигурантов более 133 млн рублей, которые были выделены на проект "Платформа" и, по версии следствия, похищены.

Гособвинение просит суд приговорить Серебренникова к 6 годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей, экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского - к 5 годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей, а директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум и экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина - к 4 годам колонии и штрафам в 200 тысяч рублей. Обвинение также просит запретить фигурантам занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распределительной деятельностью в учреждениях культуры, на три года.

Минкульт России призвали отозвать иск против Серебренникова

Уголовное дело в отношении сотрудников "Седьмой студии" было заведено в 2017 году. Среди фигурантов дела - помимо Серебренникова, также бывший генпродюсер "Седьмой студии" и Алексей Малобродский, экс-глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, Софья Апфельбаум, а также экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Более трех тысяч деятелей искусства призвали министра культуры России Ольгу Любимову отозвать иск. По мнению подписантов документа, при расследовании дела "Седьмой студии" допущена масса нарушений, в том числе "подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения". Свои подписи под письмом поставили Адольф Шапиро, Анатолий Васильев, Юрий Бутусов, Алла Демидова, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Валерий Тодоровский, Сати Спивакова и другие.

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