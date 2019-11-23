Госминистр ФРГ напомнила о важности научного сотрудничества Германии и России

Свободные контакты ученых разных стран необходимы для инноваций и прогресса, заявила госминистр в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг. Немецкое научное сообщество опасается усложнения контактов с коллегами из РФ.
Свободные контакты между немецкими учеными и их российскими коллегами необходимы для инноваций и прогресса. С таким заявлением госминистр по международной культурной политике в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг (Michelle Müntefering) выступила в субботу, 30 ноября.
"На ключевые вопросы нашего времени можно ответить лишь сообща, - заявила министр перед трехдневным визитом в Москву. - Как раз германо-российская кооперация между вузами, в области научных исследований показывает, чего можно достичь, если мы объединим наши силы".
Она подчеркнула, что международное сотрудничество создает взаимопонимание и способствует доверию между сторонами. Поэтому, отметила министр, необходимо и дальше развивать контакты ученых двух стран.
Ограничение контактов российских ученых с иностранцами
В августе 2019 года было обнародовано предписание министерства науки и высшего образования РФ, накладывающее ряд ограничений на контакты российских ученых с коллегами из других стран. В частности, ученым из России нужно будет заранее сообщать ведомству о встречах с зарубежными коллегами и впоследствии представлять отчет о содержании разговоров.
Кроме того, к встречам с иностранцами предписано допускать только лиц, включенных в специальные списки. На каждой из них должны участвовать не менее двух представителей российской стороны.
Постановление министерства также ограничивает деятельность иностранцев в российских научных заведениях. Так, встречи с ними должны проводиться лишь в "специально предназначенных и оборудованных" помещениях, при этом иностранцы не должны использовать (кроме специально оговоренных случаев) "технические средства обработки и накопления информации".
Обеспокоенность Германии
В академической среде Германии обеспокоены предписанием российского ведомства. Так, председатель немецкой Конференции ректоров вузов Петер-Андре Альт (Peter-Andre Alt) расценил документ как "нацеленную атаку на свободу обмена мнениями" и "нарушение свободы научных исследований". В министерстве образования и научных исследований Германии также выразили озабоченность российским партнерам.
С августа 2020 по июль 2021 года в России пройдет Год Германии. Программа включает многочисленные мероприятия в сферах культуры, искусства, образования, науки, экономики, туризма и окружающей среды.
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