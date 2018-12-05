 Госкомпании по переработке мусора выделят 75 млрд рублей из бюджета РФ | Новости из Германии о России | DW | 05.12.2018

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Россия

Госкомпании по переработке мусора выделят 75 млрд рублей из бюджета РФ

Общие инвестиции в проект по переработке и утилизации мусора должны составить около 300 млрд рублей. Две трети власти РФ ожидают получить от частных инвесторов.

Мусор в России

Правительство РФ выделит из бюджета более 75 млрд рублей на деятельность публично-правовой компании по переработке и утилизации мусора. Об этом в среду, 5 декабря, сообщил РБК заместитель министра природных ресурсов Денис Храмов. Общие инвестиции должны составить около 300 млрд рублей, большую часть, по словам чиновника, должен будет инвестировать бизнес.

Контекст

Огромное количество пластикового мусора в океанах, морях и реках представляет собой опасность и для человека, и для животных. Германия намерена с этим бороться и предлагает свой план. (02.12.2018)

В интервью DW активист экологического движения Андрей Жданов рассказал, как борьба против свалки мусора в подмосковном Волоколамске изменила его жителей и их условия жизни. (22.08.2018)

Частные инвестиции

Примерно такой бюджет у проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" (291 млрд рублей), указывает РБК. В его рамках будет создана система переработки и утилизации мусора по всей России. Публично-правовая компания станет координировать региональных операторов, она будет подчиняться непосредственного Минприроды. Компанию планируется создать до конца 2019 года, пока проект разрабатывается.

"Мы хотим создать субъект, который сможет привлечь инвестиции три к одному под государственное софинансирование, три рубля частных к одному государственному рублю, чтобы побудить частных инвесторов вкладываться в строительство мусороперерабатывающих мощностей", - рассказал Храмов.

Планы по вывозу и переработке мусора

Ожидается, что таким образом Россия к 2024 году будет утилизировать 36 процентов твердых коммунальных отходов, сейчас этот показатель - 4 процента. Минпромторг считает, что для этого понадобится 130 мусороперерабатывающих заводов.

Ранее после протестов в Подмосковье закрылось несколько крупных свалок и полигонов, теперь мусор из Москвы планируется вывозить в регионы: в частности, в Калужскую и Архангельскую области. Так, в Архангельской области объявили и создании экотехнопарка "Шиес", местные жители уже несколько месяцев протестуют против этого проекта.

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    Автор: Елена Барышева


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Контекст

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

Больше месяца жители подмосковного Волоколамска борются с разросшимся мусорным полигоном в паре километров от города, а власти - с протестами горожан и их неверием в то, что в свалка безопасна. Об этом галерея DW. (26.03.2018)  

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