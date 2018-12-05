Госкомпании по переработке мусора выделят 75 млрд рублей из бюджета РФ

Правительство РФ выделит из бюджета более 75 млрд рублей на деятельность публично-правовой компании по переработке и утилизации мусора. Об этом в среду, 5 декабря, сообщил РБК заместитель министра природных ресурсов Денис Храмов. Общие инвестиции должны составить около 300 млрд рублей, большую часть, по словам чиновника, должен будет инвестировать бизнес.

Частные инвестиции

Примерно такой бюджет у проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" (291 млрд рублей), указывает РБК. В его рамках будет создана система переработки и утилизации мусора по всей России. Публично-правовая компания станет координировать региональных операторов, она будет подчиняться непосредственного Минприроды. Компанию планируется создать до конца 2019 года, пока проект разрабатывается.

"Мы хотим создать субъект, который сможет привлечь инвестиции три к одному под государственное софинансирование, три рубля частных к одному государственному рублю, чтобы побудить частных инвесторов вкладываться в строительство мусороперерабатывающих мощностей", - рассказал Храмов.

Планы по вывозу и переработке мусора

Ожидается, что таким образом Россия к 2024 году будет утилизировать 36 процентов твердых коммунальных отходов, сейчас этот показатель - 4 процента. Минпромторг считает, что для этого понадобится 130 мусороперерабатывающих заводов.

Ранее после протестов в Подмосковье закрылось несколько крупных свалок и полигонов, теперь мусор из Москвы планируется вывозить в регионы: в частности, в Калужскую и Архангельскую области. Так, в Архангельской области объявили и создании экотехнопарка "Шиес", местные жители уже несколько месяцев протестуют против этого проекта.

Смотрите также:

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Волоколамск против свалки Волоколамск, в котором проживает около 20 тысяч жителей, никогда не входил в рейтинги экологов как самый чистый город Подмосковья. Но именно экологией, за отсутствием градообразующих предприятий, гордятся местные жители. По их словам, свежий воздух - это то немногое, ради чего они готовы выходить на акции протеста.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Источник загрязнения - мусорный полигон "Ядрово" Мусорный полигон "Ядрово" расположен всего в трех километрах от Волоколамска. Именно с ним связана экологическая угроза загрязнения воздуха, существовавшая всегда, но обострившаяся в связи с тем, что полигон переполнен. В ночь на 21 марта здесь произошел выброс свалочного газа. Горожане требуют от властей решить проблему как можно быстрее - полностью закрыть полигон.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Горожане готовы бороться за чистый воздух Торговый центр недалеко от городской администрации Волоколамска, возле которой 24 марта прошел пикет против мусорного полигона "Ядрово". Девочка в розовой шапке, десятилетняя Таня, стала символом борьбы горожан за чистый воздух.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Борьба за чистый воздух всеми средствами Наклейки против свалки "Ядрово" напечатала и продает по себестоимости владелица двух магазинов автозапчастей города. Их можно встретить на местных автомобилях.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Горожане считают мусоровозы вручную Машина МЧС на главной площади Волоколамска, возле городской администрации. Ее поставили для того, чтобы жители могли следить за количеством мусоровозов, въезжающих на территорию полигона "Ядрово". Активисты жалуются, что данные обновляются не столь регулярно, поэтому они сами считают машины вручную, у входа на полигон.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Респираторы и защитные маски Фото из машины активистки инициативной группы против свалки "Ядрово" Анны. И хотя местные жители говорят, что от свалочного газа их спасет только противогаз, многие возят с собой респираторы и защитные маски.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух "Горячая линия" в Волоколамске Объявление в здании автовокзала Волоколамска. В городе открыта "горячая линия", посвященная проблеме чистого воздуха и мусорного полигона "Ядрово"

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Замеры воздуха на мусорном полигоне После акций протеста на мусорный полигон регулярно приезжает выездная лаборатория и делает замеры воздуха.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Начальство в курсе, но выполнять требования не торопится На свалке выделены два участка для мусора. На первом, переполненном, который стал причиной волнений в городе, в середине апреля пройдут мероприятия по ликвидации свалочного газа. Второй должны открыть для завоза нового мусора: против этого также борются активисты. Автор: Елена Барышева

