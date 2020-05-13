Госдума узаконила голосование на выборах и референдумах по почте

Автор поправок о возможности голосования на выборах и референдумах дистанционно и по почте, единорос Дмитрий Вяткин указал, что их принятие связано с пандемией коронавируса.
В России разрешили голосовать на референдумах и выборах всех уровней по почте и путем дистанционного электронного голосования. Эту возможность предусматривают поправки к законопроекту о внесении изменений в статьи 37 и 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", одобренному Госдумой в среду, 13 мая, во втором и третьем чтении.
Данные поправки были внесены ко второму чтению законопроекта группой депутатов от партии "Единая Россия". По словам первого зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, соавтора поправок Дмитрия Вяткина, принятие изменений связано с ограничениями, введенными на фоне пандемии коронавируса.
"В период ограничений в связи с пандемией, а сколько эти ограничения продлятся и какая будет эпидемиологической ситуация, мы не знаем, но такие поправки надо принимать до объявления даты голосования", - процитировало единоросса агентство "Интерфакс" утром 13 мая.
Цель поправок - "защита здоровья избирателей"
При этом Вяткин добавил, что законопроект предоставляет лишь возможность устанавливать дополнительные формы голосования, такие, как дистанционное голосование и голосование по почте, однако не далает их обязательными.
Кроме прочего, поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе президентских, "в целях защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав", указывает "Интерфакс".
Голосование по изменению Конституции РФ
Ранее Дмитрий Вяткин уточнил, что дистанционное голосование не будет распространяться на голосование по поводу изменения Конституции РФ, предусматривающего, кроме прочего, обнуление президентских сроков Владимира Путина.
По закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" россяне и раньше могли голосовать по почте, однако для этого субъектам страны необходимо было принимать законы о проведении голосования в соответствующем формате. С другой стороны, возможность проведения дистанционного электронного голосования ранее законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" предусмотрена не была, для этого было необходимо принимать отдельные законы.
После принятия поправок решение о необходимости проведения голосования дистанционно и по почте, а также определение порядка такого голосования стало прерогативой Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Возможная роль Кремля в подготовке поправок
Между тем журналистский расследовательский портал "Проект" сообщает в своем Telegram-канале, что законопроект о голосовании по почте был подготовлен непосредственно администрацией президента. Новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому моменту в каких-то регионах придется сохранять карантин, введенный из-за кооронавируса, процитировал портал анонимного собеседника, близкого к авторам документа, незадолго до того, как стало известно, что законопроект был принят Госдумой.
Смотрите также: