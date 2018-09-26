Госдума РФ приняла поправки Путина к закону о пенсионной реформе

Государственная дума России в среду, 26 сентября, единогласно приняла все поправки к законопроектам о пенсионной реформе, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает "Интерфакс", "за" проголосовали 385 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Законопроект о пенсионной реформе рассматривается во втором чтении. В первоначальном варианте, инициированном правительством, в частности, предлагалось увеличить пенсионный возраст для мужчин на пять лет (до 65 лет) и для женщин на восемь лет (до 63 лет). При этом в первом чтении, прошедшем 19 июля, закон был принят голосами депутатов от партии "Единая Россия", коммунисты, либерал-демократы и эсэры - проголосовали против.





Принятие закона не нашло понимания в российском обществе - по стране прокатились массовые акции протеста, а рейтинги "Единой России" и Владимира Путина снизились на 7 и 8 процентов соответственно. 29 августа президент России в телеобращении к россиянам предложил три основные поправки в обсуждаемый закон.

Во-первых - сделать повышение пенсионного возраста одинаковым для мужчин и женщин, тем самым женщины смогут выходить на пенсию в 60 лет. Во-вторых - разрешить тем, кто по действующему законодательству вышел бы на пенсию в ближайшие два года, "оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста". И в-третьих - установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, то есть за пять лет до срока выхода на пенсию.



Президентские поправки не снизили накал недовольства предполагаемой реформой. Акции против принятия закона продолжаются.

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