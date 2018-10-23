Госдума РФ приняла в первом чтении бюджет России на 2019 - 2021 годы

Государственная Дума России в среду, 24 октября, приняла в первом чтении проект бюджета России на период с 2019 по 2021 годы. За принятие документа проголосовали 370 депутатов, против - 65, воздержавшихся не было. Как отмечается на сайте российского парламента, "основными приоритетами расходов федерального бюджета являются выполнение социальных обязательств государства, финансовое обеспечение развития пенсионной системы, поддержка инновационного и инвестиционного развития".

Предполагается, что впервые с 2011 года бюджет России может стать профицитным (превышение доходов над расходам. - Ред.). Так в 2019 году, как ожидается, доходы государства достигнут 19,969 триллиона рублей, расходы - 18,037 триллиона рублей. Профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8 процента внутреннего валового продукта (ВВП). В последующие годы намечено некоторое снижение профицита. В 2020 и 2021 годах, согласно прогнозу, он составит 1,1% и 0,8% ВВП соответственно при ежегодных доходах свыше 20 триллионов рублей.

Поправки в проект бюджета принимаются в Госдуме до 3 ноября. Как запланировано, второе чтение пройдет 14 ноября, окончательное принятие бюджета ожидается 20 ноября.

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