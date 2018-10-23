 Госдума РФ приняла в первом чтении бюджет России на 2019 - 2021 годы | Новости из Германии о России | DW | 24.10.2018

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Россия

Госдума РФ приняла в первом чтении бюджет России на 2019 - 2021 годы

Предполагается, что впервые с 2011 года бюджет России может стать профицитным. Как ожидается, в третьем, окончательном, чтении Госдума рассмотрит закон уже 20 ноября.

Здание Госдумы РФ

Государственная Дума России в среду, 24 октября, приняла в первом чтении проект бюджета России на период с 2019 по 2021 годы. За принятие документа проголосовали 370 депутатов, против - 65, воздержавшихся не было. Как отмечается на сайте российского парламента, "основными приоритетами расходов федерального бюджета являются выполнение социальных обязательств государства, финансовое обеспечение развития пенсионной системы, поддержка инновационного и инвестиционного развития".

Контекст

Впервые с начала десятилетия в этом году российский бюджет будет профицитным. Однако на уровне жизни населения это никак не скажется. Почему? (19.09.2018)

Почти 17 процентов всех расходов бюджета РФ 2019 года будут засекречены. К 2021 году этот показатель дойдет почти до 21 процента. Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара утверждают, что это незаконно. (18.10.2018)

Предполагается, что впервые с 2011 года бюджет России может стать профицитным (превышение доходов над расходам. - Ред.). Так в 2019 году, как ожидается, доходы государства достигнут 19,969 триллиона рублей, расходы - 18,037 триллиона рублей. Профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8 процента внутреннего валового продукта (ВВП). В последующие годы намечено некоторое снижение профицита. В 2020 и 2021 годах, согласно прогнозу, он составит 1,1% и 0,8% ВВП соответственно при ежегодных доходах свыше 20 триллионов рублей.

Поправки в проект бюджета принимаются в Госдуме до 3 ноября. Как запланировано, второе чтение пройдет 14 ноября, окончательное принятие бюджета ожидается 20 ноября.

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РПЦ и Константинополь. Миллиард ЕС от Трампа. Хит о бюджете РФ – "Заповедник", выпуск 46

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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РПЦ и Константинополь. Миллиард ЕС от Трампа. Хит о бюджете РФ – "Заповедник", выпуск 46  

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