 Госдума РФ поддержала приостановку договора о РСМД | Новости из Германии о России | DW | 18.06.2019

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Россия

Госдума РФ поддержала приостановку договора о РСМД

С целью "защиты национальных интересов" Госдума РФ одобрила законопроект о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного с США в 1987 году.

Ракета большой дальности наземного базирования SSC-8б или 9M729

Ракета большой дальности наземного базирования SSC-8б или 9M729

Госдума РФ поддержала законопроект о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На пленарном заседании во вторник, 18 июня, документ одобрили все фракции парламента и три его комитета - по международным делам, по обороне, а также по безопасности и по противодействию коррупции, сообщается на сайте Госдумы. 

Контекст

Опрошенные DW западные политологи оценили ключевые моменты послания Владимира Путина Федеральному собранию. По их мнению, речь российского президента в этом году вызвала как минимум два вопроса. (20.02.2019)

НАТО не желает нового ядерного оружия в Европе. Для этого она должна договариваться с Россией, хотя пока и не знает как, считает Бернд Ригерт. (14.02.2019)

Законопроект, который внес президент Владимир Путин, призван "защитить национальные интересы нашей страны", отмечается в сообщении. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, Россия "сделала все для того, чтобы сохранить" взятые при подписании ДРСМД обязательства, "но действия США повлекли нарушения этого договора, а наши неоднократные предложения сохранить договорные обязательства не увенчались успехом".

США приостановили выполнение ДРСМД

Договор о ликвидации РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней (1000-5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По истечении этого срока, 2 февраля 2019 года, американский госсекретарь Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения договора российской стороной.

В России считают, что нарушением договора стало включение в европейскую систему ПРО универсальных пусковых установок МК-41. В США и других странах НАТО уверены, что договор нарушила Россия, разработав и взяв на вооружение ракету 9М729 (SSC-8 по натовской классификации).

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