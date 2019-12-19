Госдума России разрешила ФСО использовать боевую технику

Депутаты Госдумы РФ во вторник, 17 марта, приняли в третьем чтении законопроект, разрешающий Федеральной службе охраны (ФСО) использовать боевую технику в своей деятельности. Поправки к законодательству о госохране необходимы, чтобы привести его в соответствие с законодательством о других правоохранительных органах, объяснили авторы инициативы - депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Александр Хинштейн и Николай Рыжак.

Нововведения наделяют сотрудников органов государственной охраны правом "на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники лично или в составе подразделения" в случаях и в порядке, которые предусмотрены российским законодательством. Они также получат право "использовать любые подручные средства, включая транспортные", при состоянии "необходимой обороны или крайней необходимости", когда спецсредства отсутствуют либо их применение невозможно.

Кроме того, поправки предполагают, что сотрудники ФСО не будут нести ответственность "за вред и убытки, причиненные лицам и организациям при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники". Законопроект направлен в Совет Федерации.

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