Госдума России приняла закон о повышении НДС до 20 процентов

Закон принят в окончательном, третьем чтении. По оценкам правительства, повышение налога принесет в федеральный бюджет дополнительно 620 млрд рублей в год.
Госдума России во вторник, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Закон, инициированный правительством РФ, вступит в силу 1 января 2019 года. По оценкам правительства, повышение НДС на два процентных пункта принесет федеральному бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год.
Согласно новому закону, льготы по НДС сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10 процентов для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок. До 1 января 2015 года продлена нулевая ставка НДС на пассажирские авиаперевозки в аннексированный Крым и обратно, а также на Дальний Восток и обратно.
Принятый Госдумой закон также предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30 процентов и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22 процентов. В настоящее время в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от получаемой гражданином заработной платы.
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