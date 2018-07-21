 Госдума России приняла закон о повышении НДС до 20 процентов | Новости из Германии о России | DW | 24.07.2018

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Россия

Госдума России приняла закон о повышении НДС до 20 процентов

Закон принят в окончательном, третьем чтении. По оценкам правительства, повышение налога принесет в федеральный бюджет дополнительно 620 млрд рублей в год.

Здание российской Госдумы

Здание российской Госдумы

Госдума России во вторник, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Закон, инициированный правительством РФ, вступит в силу 1 января 2019 года. По оценкам правительства, повышение НДС на два процентных пункта принесет федеральному бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год.

Согласно новому закону, льготы по НДС сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10 процентов для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Контекст

В интервью DW бывший премьер РФ и лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов оценил планы правительства России поднять НДС до 20 процентов. Он считает, что от этого пострадают бизнес и потребители. (15.06.2018)

То, что теперь предстоит россиянам, немцы пережили в 2007 году. Эксперты рассказали DW, как экономика ФРГ отреагировала на увеличение налога на конечных потребителей - с 16 до 19%. (06.07.2018)

Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок. До 1 января 2015 года продлена нулевая ставка НДС на пассажирские авиаперевозки в аннексированный Крым и обратно, а также на Дальний Восток и обратно.

Принятый Госдумой закон также предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30 процентов и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22 процентов. В настоящее время в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от получаемой гражданином заработной платы.

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    Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь

    В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

  • Infografik Steuersatz russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Ставка ставке рознь

    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

  • Infografik Steuerklassen russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Вступать в брак - выгодно

    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


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Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

После 2018 года российские власти могут повысить налоги, включая подоходный налог для граждан, пишет WSJ. Сколько налогов со своих доходов платят россияне и немцы - в инфографике DW. (18.05.2016)  

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