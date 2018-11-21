 Госдума России приняла бюджет на 2019-2021 годы | Новости из Германии о России | DW | 21.11.2018

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Россия

Госдума России приняла бюджет на 2019-2021 годы

Принятый Госдумой бюджет предусматривает профицит в 2019 году в размере 1.8 процента ВВП. Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара ранее сообщили, что почти 17 процентов всех расходов засекречены.

Здание Госдумы РФ в Москве

Здание Госдумы РФ в Москве

Госдума России в среду, 21 ноября, приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. На 2019 год предусмотрен профицит в размере 1,932 трлн рублей (1,8 процента ВВП), на 2020 год - 1,224 трлн (1,1 процента ВВП) и на 2021 год - 952 млрд рублей (0,8 процента ВВП).

Контекст

Впервые с начала десятилетия в этом году российский бюджет будет профицитным. Однако на уровне жизни населения это никак не скажется. Почему? (19.09.2018)

Почти 17 процентов всех расходов бюджета РФ 2019 года будут засекречены. К 2021 году этот показатель дойдет почти до 21 процента. Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара утверждают, что это незаконно. (18.10.2018)

Доходы бюджета в 2019 году должны составить 19,969 трлн рублей (18,9 процентов ВВП), в 2020 году - 20,219 трлн (18,3 процента ВВП) и в 2021 году - 20,978 трлн рублей (17,7 процента ВВП). Что касается расходов, то в 2019 году будут равны 18,037 трлн рублей (17 процентов ВВП), в 2020 году - 18,994 трлн рублей (17,2 процента ВВП) и в 2021 году - 20,026 трлн рублей (16,9 процента ВВП).

Уровень инфляции в 2019 году должен составить 4,3 процента, в 2020 году - 3,8 и в 2021 году - 4 процента. Объем Фонда национального благосостояния в 2019 году составит 3,818 трлн рублей (3,6 процента ВВП), в 2020 году - 7,907 трлн рублей (7,1 процента ВВП) и в 2021 году - 11,476 трлн рублей (9,7 процента ВВП).

Ранее специалисты Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщили, что секретные и совершенно секретные расходы российского бюджета на 2019 год превысили 3 трлн рублей, что составляет 16,9 процента всех расходов. Суммарно засекреченные расходы составляют 2,9 процента ВВП, что, по заявлению экспертов, является противозаконным.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

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    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

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    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Зачем Путин тратит триллионы на оборону? (21.10.2015)

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Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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Зачем Путин тратит триллионы на оборону? (21.10.2015)  

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Немцова.Интервью - Йенс Столтенберг о нежелании новой холодной войны  

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