Госдума России приняла бюджет на 2019-2021 годы

Госдума России в среду, 21 ноября, приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. На 2019 год предусмотрен профицит в размере 1,932 трлн рублей (1,8 процента ВВП), на 2020 год - 1,224 трлн (1,1 процента ВВП) и на 2021 год - 952 млрд рублей (0,8 процента ВВП).

Доходы бюджета в 2019 году должны составить 19,969 трлн рублей (18,9 процентов ВВП), в 2020 году - 20,219 трлн (18,3 процента ВВП) и в 2021 году - 20,978 трлн рублей (17,7 процента ВВП). Что касается расходов, то в 2019 году будут равны 18,037 трлн рублей (17 процентов ВВП), в 2020 году - 18,994 трлн рублей (17,2 процента ВВП) и в 2021 году - 20,026 трлн рублей (16,9 процента ВВП).

Уровень инфляции в 2019 году должен составить 4,3 процента, в 2020 году - 3,8 и в 2021 году - 4 процента. Объем Фонда национального благосостояния в 2019 году составит 3,818 трлн рублей (3,6 процента ВВП), в 2020 году - 7,907 трлн рублей (7,1 процента ВВП) и в 2021 году - 11,476 трлн рублей (9,7 процента ВВП).

Ранее специалисты Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщили, что секретные и совершенно секретные расходы российского бюджета на 2019 год превысили 3 трлн рублей, что составляет 16,9 процента всех расходов. Суммарно засекреченные расходы составляют 2,9 процента ВВП, что, по заявлению экспертов, является противозаконным.

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