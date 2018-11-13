Госдума приняла закон о налоге для самозанятых

Депутаты Госдумы РФ в третьем, окончательном чтении приняли пакет документов о введении экспериментального налога на профессиональный доход самозанятых граждан. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Эксперимент будет осуществляться в течение 10 лет - с января 2019 года по декабрь 2028 года. Он пройдет только в четырех регионах: Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.

Закон подразумевает под самозанятыми граждан, у которых нет работодателей и наемных работников, и чей максимальный доход от личной деятельности не превышает 2,4 млн рублей в год. При этом налоговая ставка для тех, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, составит 4 процента от стоимости услуги, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 6 процентов. Полученные налоговые средства будут перечисляться в региональные бюджеты.

Как сообщил пресс-службе российского парламента один из соавторов закона, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, по действие данной налоговой системы не подпадают "нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты, поскольку их деятельность регулируется отдельными законами", а также те, кто торгует "подакцизными товарами, например, алкоголем или бензином".

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Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Ставка ставке рознь Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Вступать в брак - выгодно Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие. Автор: Ирина Филатова

