 Госдума приняла закон о налоге для самозанятых | Новости из Германии о России | DW | 15.11.2018

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Россия

Госдума приняла закон о налоге для самозанятых

Под самозанятыми подразумеваются граждане, у которых нет работодателей и наемных работников, и чей доход от деятельности не превышает 2,4 млн руб в год. Эксперимент в четырех регионах РФ продлится 10 лет.

На вещевом рынке в Москве (фото из архива)

На вещевом рынке в Москве (фото из архива)

Депутаты Госдумы РФ в третьем, окончательном чтении приняли пакет документов о введении экспериментального налога на профессиональный доход самозанятых граждан. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Эксперимент будет осуществляться в течение 10 лет - с января 2019 года по декабрь 2028 года. Он пройдет только в четырех регионах: Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.

Контекст

То, что теперь предстоит россиянам, немцы пережили в 2007 году. Эксперты рассказали DW, как экономика ФРГ отреагировала на увеличение налога на конечных потребителей - с 16 до 19%. (06.07.2018)

В России не легализовавшимся пока частным предпринимателям предложат заявить о себе в обмен на двухлетние налоговые каникулы. Поможет ли это снизить неформальную занятость, выясняла DW. (21.11.2016)

Закон подразумевает под самозанятыми граждан, у которых нет работодателей и наемных работников, и чей максимальный доход от личной деятельности не превышает 2,4 млн рублей в год. При этом налоговая ставка для тех, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, составит 4 процента от стоимости услуги, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 6 процентов. Полученные налоговые средства будут перечисляться в региональные бюджеты.

Как сообщил пресс-службе российского парламента один из соавторов закона, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, по действие данной налоговой системы не подпадают "нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты, поскольку их деятельность регулируется отдельными законами", а также те, кто торгует "подакцизными товарами, например, алкоголем или бензином".

Смотрите также:

  • Infografik Steuersätze Russland und Deutschland Russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь

    В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

  • Infografik Steuersatz russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Ставка ставке рознь

    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

  • Infografik Steuerklassen russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Вступать в брак - выгодно

    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


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Tax free: как сэкономить на покупках в ЕС и возместить НДС (10.04.2018)

Контекст

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

После 2018 года российские власти могут повысить налоги, включая подоходный налог для граждан, пишет WSJ. Сколько налогов со своих доходов платят россияне и немцы - в инфографике DW. (18.05.2016)  

Ссылки в интернете

Пояснение к закону на сайте Госдумы РФ

Аудио- и видеофайлы по теме

Tax free: как сэкономить на покупках в ЕС и возместить НДС (10.04.2018)  

Налоги за все! Медвежонок Трамп и пчелы Конгресса. Трамп и Путин – не пара – "Заповедник", выпуск 49  

Налог для тунеядцев, или Кто не работает, тот платит  

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