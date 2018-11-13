Госдума приняла закон о налоге для самозанятых

Под самозанятыми подразумеваются граждане, у которых нет работодателей и наемных работников, и чей доход от деятельности не превышает 2,4 млн руб в год. Эксперимент в четырех регионах РФ продлится 10 лет.
Депутаты Госдумы РФ в третьем, окончательном чтении приняли пакет документов о введении экспериментального налога на профессиональный доход самозанятых граждан. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Эксперимент будет осуществляться в течение 10 лет - с января 2019 года по декабрь 2028 года. Он пройдет только в четырех регионах: Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.
Закон подразумевает под самозанятыми граждан, у которых нет работодателей и наемных работников, и чей максимальный доход от личной деятельности не превышает 2,4 млн рублей в год. При этом налоговая ставка для тех, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, составит 4 процента от стоимости услуги, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 6 процентов. Полученные налоговые средства будут перечисляться в региональные бюджеты.
Как сообщил пресс-службе российского парламента один из соавторов закона, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, по действие данной налоговой системы не подпадают "нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты, поскольку их деятельность регулируется отдельными законами", а также те, кто торгует "подакцизными товарами, например, алкоголем или бензином".
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