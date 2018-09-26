 Госдума окончательно приняла закон о пенсионной реформе | Новости из Германии о России | DW | 27.09.2018

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Россия

Госдума окончательно приняла закон о пенсионной реформе

По данным "Левада-центра", за последний месяц снизилась доля россиян, готовых протестовать против повышения пенсионного возраста. При этом большинство не поддерживает реформу.

Протесты против пенсионной реформы в Москве, 9 сентября 2018 года

Протесты против пенсионной реформы в Москве, 9 сентября 2018 года

Госдума России в четверг, 27 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Документ поддержали 332 депутата, 83 были против. Накануне депутаты единогласно приняли все поправки к законопроекту, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. После этого законопроект был одобрен во втором чтении.

Контекст

Госдума России 26 сентября единогласно приняла все поправки к законопроектам о пенсионной реформе, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности - у DW. (25.09.2018)

Районные суды Санкт-Петербурга переполнены - рассматриваются дела "об участии в несанкционированном митинге". Как и кого судят, узнала DW, побывав на одном из процессов. (14.09.2018)

В первоначальном варианте пенсионной реформы, инициированном правительством, в частности, предлагалось увеличить пенсионный возраст для мужчин на пять лет (до 65 лет) и для женщин на восемь лет (до 63 лет). 29 августа Путин в телеобращении к россиянам предложил поправки в обсуждаемый закон - в частности, сократить срок повышения пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, разрешить тем, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие два года, сделать это на полгода раньше нового пенсионного возраста, а также предусмотреть наказания для работодателей за увольнение работников "предпенсионного возраста" (за пять лет до срока выхода на пенсию).

Доля россиян, готовых протестовать против реформы, снижается

Согласно данным опроса "Левада-центра", за последний месяц резко снизилась доля россиян, готовых протестовать против пенсионной реформы - с 53 до 35 процентов. Более половины респондентов (60%) заявили, что не готовы выходить на митинги против повышения пенсионного возраста. При этом 69 процентов опрошенных не заметили, что в последние 2-3 месяца в их населенном пункте "проходили какие-либо забастовки, протестные акции, митинги, пикеты".

Вместе с тем резко отрицательно относятся к повышению возраста 66 процентов россиян - на 9 процентных пунктов меньше, чем в июне. Чуть больше трети опрошенных (39 процентов) считают, что предложения Путина "никак не меняют план реформы".

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    Автор: Владимир Дорохов


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Бессрочный протест противников пенсионной реформы

Контекст

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

Объявленные властями России планы повышения пенсионного возраста вызвали широкие дискуссии в стране. Не остался в стороне от них и карикатурист Сергей Елкин. (29.06.2018)  

Ссылки в интернете

"Левада-центр" - опрос о пенсионной реформе

Госдума РФ приняла закон о пенсионной реформе во втором чтении

Путин предложил шесть пунктов смягчения пенсионной реформы

Аудио- и видеофайлы по теме

Бессрочный протест противников пенсионной реформы  

Как в Москве проходили протесты против пенсионной реформы  

Протесты в России: Путин накажет КПРФ и ЛДПР за провал "Единой России" – DW Новости  

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