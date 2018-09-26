Госдума окончательно приняла закон о пенсионной реформе

Госдума России в четверг, 27 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Документ поддержали 332 депутата, 83 были против. Накануне депутаты единогласно приняли все поправки к законопроекту, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. После этого законопроект был одобрен во втором чтении.

В первоначальном варианте пенсионной реформы, инициированном правительством, в частности, предлагалось увеличить пенсионный возраст для мужчин на пять лет (до 65 лет) и для женщин на восемь лет (до 63 лет). 29 августа Путин в телеобращении к россиянам предложил поправки в обсуждаемый закон - в частности, сократить срок повышения пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, разрешить тем, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие два года, сделать это на полгода раньше нового пенсионного возраста, а также предусмотреть наказания для работодателей за увольнение работников "предпенсионного возраста" (за пять лет до срока выхода на пенсию).

Доля россиян, готовых протестовать против реформы, снижается

Согласно данным опроса "Левада-центра", за последний месяц резко снизилась доля россиян, готовых протестовать против пенсионной реформы - с 53 до 35 процентов. Более половины респондентов (60%) заявили, что не готовы выходить на митинги против повышения пенсионного возраста. При этом 69 процентов опрошенных не заметили, что в последние 2-3 месяца в их населенном пункте "проходили какие-либо забастовки, протестные акции, митинги, пикеты".

Вместе с тем резко отрицательно относятся к повышению возраста 66 процентов россиян - на 9 процентных пунктов меньше, чем в июне. Чуть больше трети опрошенных (39 процентов) считают, что предложения Путина "никак не меняют план реформы".

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