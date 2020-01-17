 Госдума одобрила назначение Мишустина главой правительства РФ | Новости из Германии о России | DW | 16.01.2020

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Россия

Госдума одобрила назначение Мишустина главой правительства РФ

На выступлении в Госдуме Михаил Мишустин произнес программную речь, в которой перечислил основные направления работы будущего правительства.

Заседание Госдумы

Заседание Госдумы

Государственная дума России в четверг, 16 января, дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства.

За это решение проголосовали 383 депутата, голосов "против" не было, воздержался 41 депутат. Перед голосованием руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил журналистам, что коммунисты не будут голосовать за кандидатуру Мишустина.

"Цифровой" премьер

Выступая в Госдуме, Мишустин представил депутатам свою программу и ответил на вопросы законодателей.
Так, курс прежнего кабинета на сохранение макроэкономической стабильности будет продолжен. Добиваться этого планируется путем аккумулирования дополнительных доходов и сохранения инфляции в пределах не выше 4 процентов.

Отдельный акцент экс-глава Федеральной налоговой службы (ФНС) сделал на "цифровизацию реального сектора" экономики, за что в российских СМИ уже получил прозвище "цифрового" премьера. Эту же модель Мишустин реализовывал на посту руководителя ФНС, благодаря чему формально ему в несколько раз удалось повысить собираемость сборов. Обращаясь к депутатам, председатель правительства заверил, что будет "серьезно заниматься институциональными реформами".

Вывести "формулу бедности"

В социальной сфере Мишустин выделил проблему различных льгот, предложив заменить их новой системой социальной адресной помощи, которую считает возможным создать за два года, уточняет "Интерфакс". 
При этом премьер, которого опрошенные DW эксперты практически единогласно назвали "чисто технической фигурой" и  "мытарем" с психологией силовика, уверен в возможности вывести "федеральную формулу бедности" и адаптировать ее для каждого региона.

На меры социального и демографического характера за четыре года планируется потратить 4 трлн рублей из бюджета, подсчитал председатель правительства. В ближайшие годы российские власти, по словам Мишустина, ожидает активная работа с единым реестром населения, закон о котором ранее был принят в первом чтении Госдумой.

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