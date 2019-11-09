Госдума обязала предустанавливать российские программы на технику

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, согласно которому при продаже "отдельных видов технически сложных товаров" на них необходимо устанавливать программное обеспечение (ПО), произведенное в России. В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ", сообщается в четверг, 21 ноября, на официальном сайте Госдумы.

В обосновании указывается, что граждане России смогут использовать гаджеты "без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ". Кроме того, по замыслу инициаторов закона, он будет способствовать "продвижению российских программ на рынке информационных технологий". Перечень программ и устройств, на которые будет распространяться действие закона, определит Правительство РФ. Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

Критики закона и правозащитники полагают, что эта инициатива поставит права пользователей под угрозу. В беседе с DW руководитель проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк назвал решение российских депутатов "излишним вмешательством". По его словам, есть большие коррупциогенные риски, так как механизм попадания тех или иных приложений в список правительства непрозрачен.

В свою очередь директор АНО "Информационная культура" Иван Бегтин не исключает, что государство будет попросту собирать информацию о своих гражданах через эти предустановленные приложения. Против законопроекта выступил и ряд профильных ассоциаций. Они уверены, что российские приложения и так пользуются спросом, а дополнительное вмешательство лишь увеличит цены на гаджеты и "убьет" небольших разработчиков софта.

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