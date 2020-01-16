Госдума дала согласие на назначение Мишустина главой правительства РФ

Государственная дума России в четверг, 16 января, дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустинапредседателем правительства.

За это решение проголосовали 383 депутата, голосов "против" не было, воздержался 41 депутат. Перед голосованием руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил журналистам, что коммунисты не будут голосовать за кандидатуру Мишустина.

На выступлении в Госдуме Михаил Мишустин произнес программную речь, в которой описал основные направления работы будущего правительства.



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