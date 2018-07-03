 Госдума готовится расширить действие закона о СМИ-иноагентах | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2018

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Россия

Госдума готовится расширить действие закона о СМИ-иноагентах

Согласно одобренным поправкам к СМИ-иноагентам могут быть приравнены физические лица, распространяющее материалы СМИ-иноагента и получающие финансирование из-за рубежа.

Табличка иноагент

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на своем заседании во вторник, 3 июля, одобрил поправки, согласно которым физлица, распространяющее материалы СМИ-иноагента и получающие финансирование из-за рубежа, также могут быть признаны СМИ-иноагентами.

Контекст

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Как заявил агентству "Интерфакс" председатель комитета по информационной политике Леонид Левин, принятие соответствующих поправок исключает опасения, что "любой блогер, просто перепечатывающий информацию СМИ-иноагента, может пострадать". "Для дополнительной защиты физлиц от случайных решений мы забрали полномочия по определению СМИ-иноагента у Минюста и передали их Генпрокуратуре, которая будет выносить такие решение вместе с министерством иностранных дел РФ", - цитирует Левина агентство.

Согласно предлагаемым поправкам, речь идет в частности о физических лицах, распространяющих предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (в том числе с использованием интернета) и получающие денежные средства или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан или российских юрлиц, получающих  иностранное финансирование.

К физлицам могут быть применены положения закона об НКО

Информация о таком физическом лице будет включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Кроме того, к ним могут быть применены положения закона об НКО. В этом случае они будут обязаны маркировать свои материалы соответствующим образом, ежегодно проходить аудит и отчитываться о деятельности раз в полгода. Поправки подготовлены ко второму чтению председателем комитета Левиным и заместителем председателя Думы Петром Толстым.

Законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов, обязывающий такие СМИ создавать в РФ юридическое лицо и маркировать соответствующим образом свою продукцию, Госдума приняла в первом чтении в середине января.

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