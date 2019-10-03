Госдеп США одобрил продажу Украине противотанкового оружия

США намерены поставить Украине десять комплексов Javelin и 150 ракет к ним. Сумма сделки оценивается в 39 млн долларов. Формально продажа еще не состоялась.
Госдепартамент США одобрил поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin и боеприпасов к ним на сумму 39,2 млн долларов. Соответствующее сообщение Госдепа обнародовано в четверг, 3 октября.
В рамках сделки Киеву должны быть поставлены десять комплексов, 150 ракет Javelin и прочее необходимое оборудование, а также оказаны услуги техподдержки. В заявлении отмечается, что решение Госдепа еще не означает, что продажа состоялась. Соответствующее уведомление будет представлено в Конгрессе США. В 2018 году США уже продали Украине 37 пусковых установок и 210 ракет Javelin на сумму около 47 млн долларов.
Сделка на фоне скандала вокруг беседы Трампа и Зеленского
В последние месяцы Киев добивался новой поставки американских противотанковых комплексов. О желании приобрести Javelin заявлял, в частности, президент страны Владимир Зеленский в июльской телефонной беседе с Дональдом Трампом, которая вызвала скандал в США и попытки запустить процедуру импичмента президента.
Демократы считают, что Трамп использовал военные поставки для Киева в качестве инструмента давления на Зеленского, чтобы добиться начала расследования в Украине против сына Джо Байдена - бывшего вице-президента США и потенциального участника грядущей президентской гонки.
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