Госдеп США одобрил продажу Украине противотанкового оружия

Госдепартамент США одобрил поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin и боеприпасов к ним на сумму 39,2 млн долларов. Соответствующее сообщение Госдепа обнародовано в четверг, 3 октября.

В рамках сделки Киеву должны быть поставлены десять комплексов, 150 ракет Javelin и прочее необходимое оборудование, а также оказаны услуги техподдержки. В заявлении отмечается, что решение Госдепа еще не означает, что продажа состоялась. Соответствующее уведомление будет представлено в Конгрессе США. В 2018 году США уже продали Украине 37 пусковых установок и 210 ракет Javelin на сумму около 47 млн долларов.

Сделка на фоне скандала вокруг беседы Трампа и Зеленского

В последние месяцы Киев добивался новой поставки американских противотанковых комплексов. О желании приобрести Javelin заявлял, в частности, президент страны Владимир Зеленский в июльской телефонной беседе с Дональдом Трампом, которая вызвала скандал в США и попытки запустить процедуру импичмента президента.

Демократы считают, что Трамп использовал военные поставки для Киева в качестве инструмента давления на Зеленского, чтобы добиться начала расследования в Украине против сына Джо Байдена - бывшего вице-президента США и потенциального участника грядущей президентской гонки.

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