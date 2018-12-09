Госдеп США назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц в мире

Основательница Московской Хельсинкской группы "до последнего являла собой силу человеческого достоинства", отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
В США "с глубокой скорбью" отреагировали на кончину основательницы Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмилы Алексеевой, похороны которой пройдут во вторник, 11 декабря, в Москве. Заявление по случаю смерти члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обнародовал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино.
По его словам, Алексеева была "одной из величайших правозащитниц в мире".
"До последнего она являла собой силу человеческого достоинства, вдохновляла и служила наставником для множества поколений гражданских активистов в родной стране", - подчеркивают в американском внешнеполитическом ведомстве.
Усилия Людмилы Алексеевой стали "долгосрочным вкладом в более свободный и стабильный мир", написал Палладино.
Повышенная безопасность при поддержке ФСО
Ранее стало известно, что прощание с основательницей МХГ пройдет в московском Доме журналиста при повышенных мерах безопасности. Аккредитацией сотрудников СМИ занимается Федеральная служба охраны РФ. Это связано с возможным приездом на панихиду президента России Владимира Путина.
В то же время Тверской суд Москвы отказался отпустить из-под ареста руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева на церемонию прощания с Людмилой Алексеевой. Пономарев был осужден судом на 25 суток административного ареста за пост в социальной сети Facebook. Мосгорсуд после апелляции снизил этот срок до 16 суток.
Старейшая правозащитница России
Людмила Алексеева родилась в 1927 году в Евпатории. Она была участницей диссидентского движения в СССР, помогала при издании первого в СССР правозащитного бюллетеня "Хроника текущих событий". В 1976 году Алексеева стала одной из основательниц Московской Хельсинкской группы, а через год была вынуждена эмигрировать в США, где, в частности, работала на радио "Свобода" и "Голос Америки". В 1993 году она вернулась в Россию. Среди прочего, Алексеева получила широкую известность в качестве активистки движения "Стратегия-31", защищающего свободу собраний. Старейшая российская правозащитница скончалась в Москве в субботу, 8 декабря, на 92-м году жизни.
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