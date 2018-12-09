 Госдеп США назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц в мире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.12.2018

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Мир

Госдеп США назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц в мире

Основательница Московской Хельсинкской группы "до последнего являла собой силу человеческого достоинства", отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Людмила Алексеева

Людмила Алексеева

В США "с глубокой скорбью" отреагировали на кончину основательницы Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмилы Алексеевой, похороны которой пройдут во вторник, 11 декабря, в Москве. Заявление по случаю смерти члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обнародовал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино.

По его словам, Алексеева была "одной из величайших правозащитниц в мире".

"До последнего она являла собой силу человеческого достоинства, вдохновляла и служила наставником для множества поколений гражданских активистов в родной стране", - подчеркивают в американском внешнеполитическом ведомстве.

Усилия Людмилы Алексеевой стали "долгосрочным вкладом в более свободный и стабильный мир", написал Палладино.

Повышенная безопасность при поддержке ФСО

Ранее стало известно, что прощание с основательницей МХГ пройдет в московском Доме журналиста при повышенных мерах безопасности. Аккредитацией сотрудников СМИ занимается Федеральная служба охраны РФ. Это связано с возможным приездом на панихиду президента России Владимира Путина.

Контекст

Лауреат Государственной премии РФ за правозащитную деятельность, глава Московской Хельсинкской группы в интервью DW комментирует события после трагедии в Кемерово. (27.03.2018)

Известной российской правозащитнице Людмиле Алексеевой исполняется 90 лет. DW побеседовала с ней о правах человека в России и на Украине, о пытках в тюрьмах и о молодежных протестах. (20.07.2017)

В то же время Тверской суд Москвы отказался отпустить из-под ареста руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева на церемонию прощания с Людмилой Алексеевой. Пономарев был осужден судом на 25 суток административного ареста за пост в социальной сети Facebook.  Мосгорсуд после апелляции снизил этот срок до 16 суток.

Старейшая правозащитница России

Людмила Алексеева родилась  в 1927 году в Евпатории. Она была участницей диссидентского движения в СССР, помогала при издании первого в СССР правозащитного бюллетеня "Хроника текущих событий". В 1976 году Алексеева стала одной из основательниц Московской Хельсинкской группы, а через год была вынуждена эмигрировать в США, где, в частности, работала на радио "Свобода" и "Голос Америки". В 1993 году она вернулась в Россию. Среди прочего, Алексеева получила широкую известность в качестве активистки движения "Стратегия-31", защищающего свободу собраний. Старейшая российская правозащитница скончалась в Москве в субботу, 8 декабря, на 92-м году жизни.

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    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

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    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

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    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

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    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


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Ссылки в интернете

Заявление Госдепартамента США

Аудио- и видеофайлы по теме

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