Госдеп США назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц в мире

В США "с глубокой скорбью" отреагировали на кончину основательницы Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмилы Алексеевой, похороны которой пройдут во вторник, 11 декабря, в Москве. Заявление по случаю смерти члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обнародовал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино.

По его словам, Алексеева была "одной из величайших правозащитниц в мире".

"До последнего она являла собой силу человеческого достоинства, вдохновляла и служила наставником для множества поколений гражданских активистов в родной стране", - подчеркивают в американском внешнеполитическом ведомстве.

Усилия Людмилы Алексеевой стали "долгосрочным вкладом в более свободный и стабильный мир", написал Палладино.

Повышенная безопасность при поддержке ФСО

Ранее стало известно, что прощание с основательницей МХГ пройдет в московском Доме журналиста при повышенных мерах безопасности. Аккредитацией сотрудников СМИ занимается Федеральная служба охраны РФ. Это связано с возможным приездом на панихиду президента России Владимира Путина.

В то же время Тверской суд Москвы отказался отпустить из-под ареста руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева на церемонию прощания с Людмилой Алексеевой. Пономарев был осужден судом на 25 суток административного ареста за пост в социальной сети Facebook. Мосгорсуд после апелляции снизил этот срок до 16 суток.

Старейшая правозащитница России

Людмила Алексеева родилась в 1927 году в Евпатории. Она была участницей диссидентского движения в СССР, помогала при издании первого в СССР правозащитного бюллетеня "Хроника текущих событий". В 1976 году Алексеева стала одной из основательниц Московской Хельсинкской группы, а через год была вынуждена эмигрировать в США, где, в частности, работала на радио "Свобода" и "Голос Америки". В 1993 году она вернулась в Россию. Среди прочего, Алексеева получила широкую известность в качестве активистки движения "Стратегия-31", защищающего свободу собраний. Старейшая российская правозащитница скончалась в Москве в субботу, 8 декабря, на 92-м году жизни.

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