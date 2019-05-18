 Госдепартамент США одобрил продажу партии зенитных ракет Южной Корее | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.05.2019

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Мир

Госдепартамент США одобрил продажу партии зенитных ракет Южной Корее

Покупка Сеулом ракет типа SM-2 почти на 314 млн долларов послужит продвижению внешнеполитических целей США в Индо-Тихоокеанском регионе, заявили в Вашингтоне

Совместные военные учения США и Южной Кореи, июль 2017 года

Совместные военные учения США и Южной Кореи, июль 2017 года

Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее партии зенитных ракет типа SM-2 Block IIIB. Общая сумма сделки, как сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Минобороны США (DSCA) в пятницу, 17 мая, составит ориентировочно 313,9 млн долларов. В объем поставки войдут не более 94 ракет, а также необходимая аппаратура для управления и техническая документация.

Контекст

Теплая встреча Путина и Ким Чен Ына - часть плана новой холодной войны. РФ и КНДР хотят лишить Трампа шанса разоружить Корейский полуостров в одиночку, считает Константин Эггерт. (25.04.2019)

Северная Корея, не имеющая ядерного оружия, - просто небольшая страна на периферии мировой политики, пишет обозреватель FAZ Петер Штурм, комментируя встречу лидеров России и КНДР. (26.04.2019)

О решении Госдепартамента DSCA уведомило Конгресс США. Эта сделка послужит продвижению внешнеполитических целей США, так как она удовлетворит потребности Южной Кореи как одного из ближайших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, отмечается в сообщении ведомства.

Госдепартамент США также одобрил продажу 160 усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" типа AIM-120C-7 другому партнеру в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Японии.

КНДР продолжает испытания ракет 

Вашингтон считает, что большая угроза безопасности в регионе исходит от Северной Кореи. В конце февраля 2019 года в Ханое прошла вторая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Пхеньяна.

9 мая генштаб вооруженных сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела уже вторые ракетные испытания за неделю, выпустив две ракеты, по всей видимости, малой дальности. Северокорейское государственное информагентство ЦТАК заявило, что Ким Чен Ын руководил проведением учений, целью которых была проверка "способности оборонных подразделений быстро реагировать".

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Ссылки в интернете

Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Минобороны США сообщает об одобрении Госдепом США сделки по продаже ракет Сеулу

Пхеньян сообщил о военных учениях под руководством Ким Чен Ына  

Аудио- и видеофайлы по теме

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