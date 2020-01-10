 Город, который надо посетить в 2020 году | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.01.2020

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Культура и стиль жизни

Город, который надо посетить в 2020 году

Дождь, ирландский фольклор и пабы, где умеют петь и выпить. Голуэй в Ирландии - помимо Риеки в Хорватии - является европейской культурной столицей 2020 года.

Голуэй

В его бурной многовековой истории переплетались мощные влияния норманнов и англичан, но сегодня именно Голуэй на суровом западном побережье считается "самым ирландским" из всех ирландских городов. Оплот традиционной фольклорной музыки, он принимает во второй половине июля самый известный в Ирландии музыкальный фестиваль, знаменит также фестивалями театрального искусства и поэзии, устрицами и скачками. В 2020 году титул "Европейская культурная столица" будет способствовать не только повышению известности этого города в масштабах всей Европы, но и снятию напряженности на ирландском острове после "Брекзита".

Что подготовила культурная столица

Очаровательный университетский городок с красочными домами населяют молодые, дружелюбные и креативные люди. Уличные музыканты на каждом углу гарантируют хорошее настроение даже в непогоду. "Голуэй - это как Барселона с дождем, потому что здесь дожди идут 240 дней в году", - говорит художественный директор программы культурного года Хелен Мэридж. Экстраординарный город посреди первозданных ландшафтов на краю Европы с видом на Атлантический океан, подчеркивает Мэридж: "Америка - следующая остановка".

Голуэй

Для 2020 года Голуй подготовил программу с акцентами на трех темах: язык, ландшафт и миграция. Из 154 различных проектов программы 30 посвящены ирландскому языку. "Миграция" покрывает как историю самой Ирландии, так и культурное и этническое разнообразие в Европе. Эта тема, подчеркивает художественный директор программы культурного года Хелен Мэридж, призвана показать, что значит быть "современной европейской страной в трудные времена".

Голуэй находится в 160 километрах от Северной Ирландии. Близость к границе накаляет обстановку в связи с выходом Великобритании из Европейского союза. Пессимисты опасаются, что в отношениях между британской Северной Ирландией и Республикой Ирландией в составе ЕС может опять возникнуть острая напряженность. Продолжавшийся десятилетиями конфликт между католическими националистами Северной Ирландии, которые требовали соединения с Ирландией, и юнионистами-протестантами, желавшими остаться частью Великобритании, приутих, но окончательно еще не потушен. Тысячи погибших и десятки тысяч раненых - таков итог гражданской войны, вошедшей в историю как Североирландский конфликт.

Голуэй

Вступление в права одной из двух Европейских культурных столиц 2020 года приходится более чем кстати. Как заявил посол Ирландии в Лондоне Адриан О'Нил: "Нам нужна культура сейчас более, чем когда-либо". Культура имеет потенциал изменить психологический настрой и умонастроения, подчеркнул представитель Ирландии в Великобритании в декабре 2019 года на презентации программы Европейского культурного года в Голуэе.

Контекст

Хорватский порт Риека назван культурной столицей Европы 2020 года. Это город моря, альтернативной тусовки и заброшенных заводов социалистических времен. (08.01.2020)

Принято считать, что богатую культурную жизнь предлагают только мегаполисы. Рейтинг "культурных и креативных городов" Европы показывает, что и провинция может дать фору столицам. (11.07.2017)

Бонн попал в список мест, рекомендованных популярным туриздательством Lonely Planet к посещению в 2020 году. Город музыки, немецкая штаб-квартира ООН и родина Haribo - рассказываем, чем хороша бывшая столица ФРГ. (03.11.2019)

Президент Ирландии Майкл Хиггинс также подразумевал ситуацию после "Брекзита", говоря о программе культурного года как о фестивале "для локального, общенационального и европейского сообщества, частью которого мы все являемся".

Так, один из художественных проектов ирландской культурной столицы Европы 2020 года является инсталляция Borderline (пограничная линия), над созданием которой работали местные жители по обе стороны зеленой границы - в Ирландии и Северной Ирландии. Финский художник Кари Кола осветит зеленым светом горы в области Коннемара в окрестностях Голуэя в день Святого Патрика 17 марта. Под аккомпанемент суровых ветров на пляже будут читать  вслух "Одиссею" Гомера. Канадская писательница Маргарет Этвуд, недавно удостоенная своего второго уже британского Букера, участвует в программе. Торжественное открытие программы мероприятий Европейской культурной столицы в Голуэе запланировано на начало февраля.

"Lonely Planet" включил Голуэй в список десяти городов, которые непременно надо посетить в 2020 году - после Зальцбурга, Вашингтона и Каира. А из Ирландии, опять же следуя рекомендации уважаемого путеводителя, непременно следует посетить Бонн, который в  десятке городов Top Ten Best in Travel 2020 стоит на пятом месте. 

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    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

Одной из культурных столиц Европы 2019 года стал болгарский город Пловдив - один из древнейших на континенте. Но интересен и знаменит он не только своими древностями. (11.01.2019)  

Ссылки в интернете

Galway 2020 - European Capital of Culture

Официальный сайт Голуэя, Европейской культурной столицы 2020 года

Аудио- и видеофайлы по теме

Пловдив - культурная столица Европы (видео)  

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