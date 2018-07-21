"Город-губка": как Берлин реагирует на меняющийся климат

Ливневые дожди - от Японии и Вьетнама до России - в последние недели привели к гибели десятков людей и нанесли огромный ущерб. В Волгограде они размыли склон у построенного к чемпионату мира по футболу стадиона и повредили ведущую к нему дорогу. В городе 16 июля даже был введен режим чрезвычайно ситуации. Нечто похожее пережила в прошлом году немецкая столица.

29 июня 2017 года вошло в историю Берлина - за 24 часа город принял четырехмесячную норму осадков. Улицы оказались затоплены, метро остановилось, аэропорты закрылись, а к вечеру в интернете появилось видео пешехода, плывущего кролем по проезжей части. Дождевая канализация не справилась с тоннами воды, в Берлине было объявлено чрезвычайное положение. На следующий день небывалый ливень обрушился и на Москву.

Стихийные бедствия в столицах России и Германии наглядно проиллюстрировали предостережение метеорологов: одним из прямых последствий глобального изменения климата становятся рекордные по мощи ливни. Чтобы сократить риск наводнений и снизить нагрузку на дождевую канализацию, мэрия Берлина и городское предприятие водоснабжения внедряют в городе программу экономичного обращения с дождевой водой, которую сокращенно называют "город-губка".

Смена дождевой парадигмы

Суть концепции сводится к кардинальному пересмотру подхода к дождевой воде. Традиционно градостроители старались максимально быстро увести водные массы с улиц в дождевую канализацию. Но, очевидно, канализация все меньше справляется с нагрузкой. Концепция "губки", родившаяся в Китае, предусматривает противоположный подход: кусты, деревья и газоны на крышах, фасадах и в общественных местах "впитывают" дождевую воду.

Потсдамская площадь после дождя

Кроме этого, архитекторы планируют мультифункциональные общественные места - например, детские площадки или газоны, которые во время дождя превращаются во временные "лужи". Собранная таким образом дождевая вода или испаряется на месте, или используется для охлаждения зданий.

Этот подход уже реализован в некоторых районах Берлина, самый известный из которых - Потсдамская площадь в центре города. Там практически весь выпадающий дождь аккумулируется на месте, в дождевую канализацию не поступает ни капли. Как говорят в городском предприятии по водоснабжению, именно такие автономные кварталы справились с рекордным ливнем в конце июня лучше всего.

Озеленение городских крыш

Идея "города-губки" - часть большого проекта по адаптации инфраструктуры Берлина к последствиям глобального изменения климата. По всему Берлину уже насчитывается свыше 18 тысяч озелененных крыш, в том числе - крыша здания городского предприятия по водоснабжению. Выйдя на нее, оказываешься словно на поляне посреди леса: под ногами пружинят мох и высохшая к середине осени трава, через которую тут и там пробиваются на свет грибы.

"Газон-губка" на крыше берлинского городского предприятия по водоснабжению

Другой пример - новостройки в районе Адлерсхоф, где не только крыши, но и фасады покрыты растениями - дождевая вода скапливается на крыше и медленно стекает по фасаду, охлаждая здание и помогая его владельцам сэкономить на кондиционерах. Или больница в районе Фридрихсхайн, которая после ремонта была отключена от дождевой канализации и теперь справляется с атмосферными осадками самостоятельно. Более того, мэрия планирует ввести субсидии для домовладельцев, которые озеленят свои крыши до такой степени, что те будут аккумулировать как минимум 60 процентов осадков. И разгрузят городскую канализацию.

Как использовать дождевую воду

Один из идеологов "города-губки" - Хайко Зикер (Heiko Sieker), эксперт по городской гидрологии. Его компания специализируется на разработке комплексных решений по обращению с дождевой водой. "Раньше нас учили, что надо как можно быстрее уводить дождевую воду в канализацию, - рассказывает он. - Теперь стало понятно, что, во-первых, никакая канализация с такими ливнями не справится. Во-вторых, отвод дождевой воды лишь смещает проблему в пространстве - вода вбирает в себя вредные вещества с асфальта и бетона и уносит их в городские водоемы".

Хайко Зикер

В городском предприятии водоснабжения Берлина (Berliner Wasserwerke) проект координирует Дарла Никель (Darla Nickel). "Климат меняется, необходимость разгрузить дождевую канализацию становится все острее", - объясняет она. И это при том, что Берлин - далеко не самое мокрое место в Германии. В столице выпадает вдвое меньше осадков, чем, например, в Мюнхене.

В результате сегодня эксперты городской водопроводной компании вовлекаются в планирование строительных проектов на очень ранних этапах - и предлагают решения по использованию дождевой воды на месте. Цель городских властей - не только перевести на концепцию "города-губки" новостройки, но и по возможности модернизировать и отключить от дождевой канализации старые кварталы. Дарла Никель описывает этот процесс словом "размуровать" - пересмотреть системы канализации на заасфальтированных и забетонированных территориях, использовать вместо водонепроницаемых пористые материалы или высаживать траву.

Берлин: рекордное наводнение в конце июня 2017 года

В этом же направлении Никель советует идти и другим городам, страдающим от затоплений после ливней - сводить к минимуму "замурованные" бетоном и асфальтом площади. И с самого начала любого строительства ставить цель задержать дождевую воду на месте - и отводить для этого мультифункциональные территории. И в том числе, например, устраивать сады и газоны на крышах.

Трудные согласования

"Это, конечно, очень сложный процесс, который требует множество согласований, - признает Дарла Никель. - Но, как показывает наш опыт, с каждым разом система работает все лучше".

Это подтверждает и гидролог Хайко Зикер. По его словам, "город-губка" - это коллективный труд архитекторов, градостроителей и многих коммунальных служб, который требует гораздо более интенсивного общения между всеми инстанциями, вовлеченными в процесс.

"И не ждите, что все будут в восторге от ваших идей, - предупреждает Зикер. - На переубеждение чиновников уходит много времени". По его словам, огромную роль в процессе играют СМИ и рядовые граждане, которые давят на местные власти, заставляя их заниматься решением проблемы затоплений после сильных дождей.

Но давление на мэрию растет и на политическом уровне. Летом 2017 года региональный берлинский парламент постановил усилить развитие мер по разгрузке дождевой канализации. Депутаты, в частности, призвали сокращать на 1 процент в год площадь зданий и земельных участков, с которых дождевая вода поступает в канализацию, а новые жилые районы принципиально планировать без подключения к центральной ливневой канализации.

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