 Горный массив Таунус на пороге зимы (фото) | Кадр дня | DW | 26.11.2019

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Кадр за кадром

Горный массив Таунус на пороге зимы (фото)

Ежегодно этот регион посещает более 14 миллионов туристов. Многие приезжают сюда отдохнуть, например, из соседнего Франкфурта.

Таунус

Таунус • Этот горный массив расположен в землях Гессен и Рейнланд-Пфальц между Рейном и двумя его правыми притоками - реками Лан и Майн. По соседству находятся Франкфурт-на-Майне, Висбаден и Лимбург. Многие жители этих и других здешних городов отправляются в Таунус, когда хотят провести время на природе. Самой высокой точкой этого горного массива является Большой Фельдберг (Großer Feldberg), где в нынешнем ноябре были сделаны две первые фотографии. Третья - на Малом Фельдберге (Kleiner Feldberg).

Таунус
Таунус

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    Вид на Франкфурт-на-Майне из предгорий Таунуса в федеральной земле Гессен. Из тумана выглядывают лишь самые высокие банковские небоскребы и 337-метровая телевышка Европатурм.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Шпангенберг (Spangenberg)

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    Фахверковые дома считаются типичными для Германии. Всего их по стране насчитывается более миллиона. Из них 400 тысяч находится в Гессене. Здесь бережно заботятся о сохранении таких памятников архитектурного наследия - свидетельств мастерства средневековых немецких строителей. Убедиться в этом можно в таких гессенских городах как, например, Вецлар, Альсфельд, Идштайн или Лимбург.

  • Келлервальд-Эдерзе
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    Чтобы выбраться на природу, в Гессене не нужно куда-то долго ехать. Здешний заповедник - старый буковый лес Келлервальд-Эдерзе включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В южной части Гессена расположен Оденвальд, под Франкфуртом-на-Майне - Таунус, а около города Фульда находится самая высокая точка горного массива Рён - Вассеркуппе.

  • Вильгельмсхёэ
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    Достопримечательности Гессена

    Барокко

    Парк Вильгельмсхёэ в Касселе - один из самых крупных искусственных горных парков Европы. Здешние ландграфы и курфюрсты занимались его созданием на протяжении всего XVIII века. В 2013 году этот гессенский памятник эпохи барокко был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На самой высокой точке парка установлен монумент Геракла, давно ставший символом этого немецкого города.

  • Bildergalerie - Zehn Gründe für Hessen

    Достопримечательности Гессена

    Модерн

    Эта достопримечательность Гессена пока не включена в список Всемирного наследия, но власти Дармштадта намерены подготовить соответствующую заявку для подачи в ЮНЕСКО. Речь идет о Колонии художников на холме Матильды. Она возникла здесь во времена модерна более ста лет назад. Среди памятников эпохи - эта кирпичная башня выставочного комплекса, в которой сейчас расположен зал бракосочетаний.

  • Кассель

    Достопримечательности Гессена

    Братья Гримм

    "Бременские музыканты", "Волк и семеро козлят", "Храбрый Портняжка"… Гессен - родина собирателей немецких сказок братьев Якоба и Вильгельма Гримм. Родились они в Ханау, учились - в Марбурге, жили и работали - в Касселе, где в 2015 году открылся новый музей "Мир братьев Гримм". В Касселе они также начали работу над созданием своего "Немецкого словаря" - крупнейшего словаря немецкого языка.

  • Портрет Гёте

    Достопримечательности Гессена

    "Штедель"

    В Гессене находится один из самых известных художественных музеев Германии - франкфуртский "Штедель". Он носит имя своего основателя - банкира Фридриха Штеделя. В 2015 году музей отметил 200-летний юбилей. Ежегодно в нем бывает более 400 тысяч человек. Коллекция насчитывает около трех тысяч картин, а также множество других произведений. Среди них - этот портрет Гёте, созданный Иоганном Тишбейном.

  • Кассель

    Достопримечательности Гессена

    Современное искусство

    В гессенском Касселе раз в пять лет проходит documenta - одна из важнейших в мире выставок современного искусства. В 2015 году она отметила свой 60-летний юбилей. На фотографии - экспонат одной из прошлых выставок, созданный классиком поп-арта Класом Олденбургом. Кстати, некоторые произведения остаются в Касселе. Их покупают власти города, а увидеть можно в здешнем парке.

  • Бад-Херсфельд

    Достопримечательности Гессена

    Театр на развалинах

    Стены бывшего храма в Бад-Херсфельде считаются самыми большими такими церковными развалинами романского периода в мире. Каждое лето они становятся местом проведения театрального фестиваля. Места хватает для 1600 зрителей. На случай дождя здесь есть выдвигающаяся крыша. Автор проекта - Фрай Отто, известный своими тентовыми и мембранными конструкциями, например, для Олимпийского стадиона в Мюнхене.

  • Франкфурт-на-Майне

    Достопримечательности Гессена

    Скайлайн

    Франкфурт-на-Майне - самый большой город Гессена и один из главных финансовых центров Европы, в котором расположена, в частности, штаб-квартира Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поэтому его нередко называют Банкфуртом или Майнхэттеном. В городе насчитывается более полутысячи высотных зданий. Так они выглядят со стороны во время захода солнца.

  • Висбаден

    Достопримечательности Гессена

    Висбаден - Рулетенбург

    Напоследок заглянем в столицу Гессена Висбаден - город, впрочем, в особом представлении не нуждающийся. Тот самый Рулетенбург из "Игрока" Достоевского. Этот курорт долгое время пользовался большой популярностью среди российской знати и богачей. На фотографии - курзал, построенный в начале XX века. Одной из достопримечательностей города также является православная церковь на горе Нероберг.

    Автор: Илле Симон, Максим Нелюбин


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Немецкий Лимбург - город очень старых фахверковых домов

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Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде. (17.04.2016)  

Лимбургский собор - самая красивая церковь Гессена

Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли. (02.10.2018)  

Парк Вильгельмсхёэ: Всемирное наследие под присмотром Геракла

Одна из достопримечательностей этого горного парка в Касселе - искусственный гейзер, извергающий 52-метровый столб воды. (02.09.2014)  

10 лучших зимних курортов Германии

Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам. (15.11.2019)  

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