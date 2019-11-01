Горный массив Таунус на пороге зимы (фото)

Ежегодно этот регион посещает более 14 миллионов туристов. Многие приезжают сюда отдохнуть, например, из соседнего Франкфурта.
Таунус • Этот горный массив расположен в землях Гессен и Рейнланд-Пфальц между Рейном и двумя его правыми притоками - реками Лан и Майн. По соседству находятся Франкфурт-на-Майне, Висбаден и Лимбург. Многие жители этих и других здешних городов отправляются в Таунус, когда хотят провести время на природе. Самой высокой точкой этого горного массива является Большой Фельдберг (Großer Feldberg), где в нынешнем ноябре были сделаны две первые фотографии. Третья - на Малом Фельдберге (Kleiner Feldberg).
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