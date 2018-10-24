 Горбачев заявил о новой гонке вооружений | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.10.2018

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Мир

Горбачев заявил о новой гонке вооружений

Михаил Горбачев написал колонку для газеты The New York Times. Он раскритиковал намерения Вашингтона выйти из ДРСМД. По его мнению, цель Трампа - освободить США от любых обязательств.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев

Экс-президент СССР Михаил Горбачев

В мире "объявлена новая гонка вооружений", заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев, комментируя намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в своей колонке для газеты The New York Times. Она вышла в четверг, 25 октября.

Контекст

Кремль долго мечтал о многополярном мире. Теперь Трамп претворяет эту мечту в жизнь. У Путина есть шанс присоединиться к процессу - на условиях Вашингтона, считает Константин Эггерт. (25.10.2018)

Масс-медиа Германии сходятся во мнении, что Москва нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но по-разному оценивают планы Трампа выйти из соглашения. (22.10.2018)

"При наличии достаточной политической воли любые проблемы, связанные с соблюдением существующих договоров, могут быть решены. Но, как мы видели в течение последних двух лет, у президента Соединенных Штатов совсем другая цель. Она заключается в том, чтобы освободить Соединенные Штаты от любых обязательств, любых ограничений, а не только в отношении ядерных ракет", - пишет Горбачев.

Первый и последний президент СССР в то же время выразил надежду, что "Россия займет жесткую, но сбалансированную позицию", а "союзники США откажутся быть стартовыми площадками для новых американских ракет".

Михаил Горабчев и президент США Рональд Рейган подписали Договор о РСМД в 1987 году. Оно запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Президент США Дональд Трамп 20 октября этого года заявил о намерении разорвать это соглашение. США обвиняют Россию в нарушении договора из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что система подпадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.

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    Автор: Наталия Королева


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Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Москва должна соблюдать Договор о РСМД

 

Контекст

Реликты холодной войны

Гонка вооружений, идеологическая пропаганда, - эта выставка показывает, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну. (16.05.2018)  

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Сайт NYT

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