Гора Кальмонт на Мозеле - самый крутой виноградник в мире (фото)

Бремм • Вдоль реки Мозель простирается одна из старейших винодельческих областей Германии. Особой славой пользуется гора Кальмонт. Расположенный на здешнем склоне виноградник считается самым крутым в мире виноградником, использующимся в хозяйственных целях.

Крутым - в прямом смысле, так как угол подъема достигает здесь 65-ти, а по некоторым сведениям - даже 68-ми градусов! Иногда, правда, ограничиваются упоминанием лишь в качестве самого крутого виноградника Европы, но одно другого не исключает.

Виноградарь Килиан Францен (Kilian Franzen) во время сборе урожая рислинга

Франциска Херке (Franziska Herke) на винограднике Кальмонт около винодельческой деревушки Бремм

Виноградари и альпинисты

Сейчас в этих местах, как видно на фотографиях информационного агентства dpa, полным ходом идет сбор нынешнего урожая. Технику в таких условиях использовать невозможно, поэтому все делается вручную, так сказать, дедовскими методами, не говоря уже о необходимости иметь очень хорошую физическую подготовку.

По данным Немецкого института виноделия (Deutsches Weininstitut), примерно 15 процентов площади виноградников в Германи приходится на склоны, крутизна которых превышает 30 процентов.

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