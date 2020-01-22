Голунов не получил извинения от прокуратуры за необоснованное уголовное преследование

Прокуратура Западного административного округа Москвы в среду, 5 февраля, распространила пресс-релиз о том, что принесла извинения специальному корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову "в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности". Журналист заявил, что никаких извинений не получал.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин после закрытия уголовного дела дважды обращался к генпрокурору с требованием в соответствии с законом принести официальные извинения. Это должно было произойти в течение месяца с момента вынесения постановления о прекращении уголовного преследования, которое было вынесено 11 июня 2019 года. Извинения письменно приносит прокурор, надзирающий за уголовным делом, отмечает Бадамшин в своем телеграм-канале.

Адвокат Голунова также напоминает, что "постановление о прекращении уголовного преследования Ивана выносил ГСУ ГУМВД РФ по Москве, а надзор осуществлял прокурор Москвы. С июня 2019 дело в ГУРОВД СКР (Следственный комитет РФ. - Ред.), с надзором Генпрокуратуры". Таким образом, прокуратура ЗАО надзирала только за возбуждением уголовного дела. "Так что, ждём настоящих извинений" - заключает адвокат.

Суть дела Голунова

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. Он сразу заявил, что наркотики ему подбросили в связи с журналистским расследованием о ритуальном бизнесе, которое он тогда проводил. Благодаря общественной кампании в его поддержку, дело о наркотиках было прекращено. После того как президента Владимира Путина на его декабрьской пресс-конференции спросили о деле полицейских, которые преследовали Голунова, журналист официально был признан потерпевшим. Пять бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы были арестованы, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

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