"Голос" заявляет о нарушениях на досрочном голосовании по изменению Конституции

Движение в защиту прав избирателей "Голос" зафиксировало множество нарушений в ходе досрочного голосования по изменению Конституции России. Об этом говорится в сообщении "Голоса", опубликованном во вторник, 30 июня.

В частности, на основании наблюдения в 42 российских регионах, проведенного 25-30 июня, движение констатирует, что российский ЦИК неоднократно превышал отведенные ему законом полномочия. Это касается, к примеру, проведения досрочного голосования раньше срока, установленного законодательством срока: по закону, "общероссийское голосование не может состояться ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования указа Президента Российской Федерации о его назначении". "Указ был опубликован 1 июня, поэтому даже арифметически общероссийское голосование не может начаться ранее 1 июля", - указывает "Голос".

"ЦИК сделал всё онлайн-голосование незаконным"

Кроме того, ЦИК России незаконно создал специальную территориальную избирательную комиссию (ТИК) для дистанционного электронного голосования, говорится в заявлении: "Полномочия по формированию ТИК (за исключением зарубежных) принадлежат региональным комиссиям". Тем самым ЦИК РФ вновь превысил полномочия и "фактически сделал все онлайн-голосование незаконным".

К выходящим за рамки закона действиям нижестоящих комиссий "Голос" относит выдачу бюллетеней без должной проверки личности голосующих, самовольную подмену "придомового" голосования "надомным", выезды для организации голосования на предприятиях без решения вышестоящей комиссии или необходимых заявлений от самих граждан. Движение в защиту прав избирателей обеспокоено тем, что такая практика самоуправства будет впоследствии применяться и при проведении выборов.

"Голос" отмечает также факты принуждения граждан к голосованию, незаконную агитацию со стороны избиркомов, государственных и муниципальных органов, их должностных лиц, многократное голосование, вбросы, нарушение тайны голосования и иные нарушения.

Аномальная явка избирателей

Помимо прочего, у движения "Голос" возникли вопросы в связи с большой разницей данных о проголосовавших в разных регионах: "Зачастую соседние и очень похожие между собой регионы в несколько раз отличаются по доле проголосовавших". Так, в одном из лидеров среди регионов, Республике Тыва, в первые пять дней якобы проголосовало 73,2% участников голосования, однако в соседней Иркутской области - всего 22,4%, в три раза меньше. В соседней с Тывой Республике Алтай, очень похожей по структуре населения, укладу жизни, климату и ландшафту, явка составила 32,95%. "Такие различия можно объяснить лишь принуждением граждан на конкретных территориях или прямыми фальсификациями", - делает вывод движение наблюдателей.

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