 Голосования в бундестаге чаще всего прогуливали ″левые″ | Новости из Германии о Германии | DW | 18.01.2020

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Германия

Голосования в бундестаге чаще всего прогуливали "левые"

Издание Rheinische Post подсчитало количество депутатов-прогульщиков в бундестаге. Рекорд у Левой партии, самые дисциплинированные - правые консерваторы.

голосование в бундестаге

голосование в бундестаге

Представители Левой партии в 2019 году чаще других депутатов бундестага отсутствовали на голосованиях. Об этом в субботу, 18 января, написало издание Rheinische Post, журналисты которого сравнили списки голосовавших на 77 открытых голосованиях со списком депутатов. Доля отсутствующих "левых" составила 14,8 процента.

Контекст

На пресс-конференции по итогам визита в Россию депутатам бундестага пришлось оправдываться. Журналисты раскритиковали их выступление на фоне логотипов агентства "Россия сегодня". (20.06.2019)

5600 евро - столько в среднем стоит зарубежная поездка по служебным делам одного депутата германского бундестага. По самой Германии парламентарии могут бесплатно ездить на поездах Deutsche Bahn в вагонах первого класса. (25.06.2019)

Почти столь же часто "прогуливали" голосования правые популисты из "Альтернативы для Германии" и либералы из Свободной демократической партии (СвДП). В среднем, на заседаниях, на которых проводились голосования, не хватало 13,6 процента депутатов этих фракций. Доля отсутствующих "социал-демократов" составила 11,6 процента, а "зеленых" 10,2 процента.

Самыми мотивированными и дисциплинированными оказались депутаты от консервативного блока ХДС/ХСС. В среднем, только 8,1 процента депутатов из этой фракции отсутствовали на голосованиях. Кроме того, в 2019 году ни одного депутата ХДС/ХСС спикер парламента ни разу не призвал к порядку. В отношении правых популистов и "левых" ему пришлось это делать по четыре раза.

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    Автор: Ирина Филатова


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