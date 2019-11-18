Голосования в бундестаге чаще всего прогуливали "левые"

Представители Левой партии в 2019 году чаще других депутатов бундестага отсутствовали на голосованиях. Об этом в субботу, 18 января, написало издание Rheinische Post, журналисты которого сравнили списки голосовавших на 77 открытых голосованиях со списком депутатов. Доля отсутствующих "левых" составила 14,8 процента.

Почти столь же часто "прогуливали" голосования правые популисты из "Альтернативы для Германии" и либералы из Свободной демократической партии (СвДП). В среднем, на заседаниях, на которых проводились голосования, не хватало 13,6 процента депутатов этих фракций. Доля отсутствующих "социал-демократов" составила 11,6 процента, а "зеленых" 10,2 процента.

Самыми мотивированными и дисциплинированными оказались депутаты от консервативного блока ХДС/ХСС. В среднем, только 8,1 процента депутатов из этой фракции отсутствовали на голосованиях. Кроме того, в 2019 году ни одного депутата ХДС/ХСС спикер парламента ни разу не призвал к порядку. В отношении правых популистов и "левых" ему пришлось это делать по четыре раза.

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