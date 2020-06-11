Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой

Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.
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