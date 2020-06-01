 Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 11.06.2020

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Россия

Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти?

На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина о готовности россиян голосовать во время пандемии

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