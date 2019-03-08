Голосование по "Брекзиту": что дальше? (инфографика)

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Молодые британцы против "Брекзит"

75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская