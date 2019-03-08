Голосование по "Брекзиту": что дальше? (инфографика)

12 марта парламент Великобритании вновь рассмотрит вопрос выхода из ЕС. Что произойдет, если соглашение с ЕС, достигнутое премьером Мэй, не одобрят? Варианты развития событий - в инфографике DW.
Европейский Союз готов согласиться с отсрочкой выхода Великобритании из его состава, но на определенных условиях, заявил глава делегации ЕС на переговорах о "Брекзите" Мишель Барнье. (02.03.2019)
ФРГ и Франция привержены "упорядоченному выходу британцев из ЕС", заявила Меркель в рамках встречи с Макроном в Париже. (27.02.2019)
Тереза Мэй сама виновата в своем поражении в парламенте. Чем бы ни закончилась драма под названием "Брекзит", ущерб от нее останется на долгие годы, уверена Барбара Везель. (16.01.2019)