Голосование на пеньках и лавочках: от поправок не уйдешь

В соцсетях разлетелись кадры с выездным голосованием по поправкам в Конституцию РФ. На них видно, как люди заполняют бюллетени на пеньках и лавочках у спортплощадок. Сергей Елкин о вездесущих поправках.
Смотрите также:
ЦИК РФ проведет голосование о поправках в конституцию по новой процедуре, объясняя это ситуацией с коронавирусом. Правозащитники предупреждают о возможных фальсификациях. (09.06.2020)
Военный парад на Красной площади, проведенный невзирая на эпидемию COVID-19, был призван поднять настроение россиян и побудить их поддержать поправки к конституции, считают немецкие комментаторы. (25.06.2020)
В России 25 июня начинается голосование по поправкам к конституции. DW выясняла, как в Евросоюзе смотрят на обнуление президентских сроков Владимира Путина и на новую процедуру принятия поправок. (25.06.2020)
Один из авторов иска против голосования по поправкам в Конституцию РФ политолог Валерий Соловей в интервью DW рассказал о подоплеке иска и разнице между неучастием в голосовании и бойкотом. (18.06.2020)