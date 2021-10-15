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Голодомор

People stand at one of the entrances to the Memorial rights group office in Moscow, on March 21, 2013. The graffiti on the facade reads: A Foreign Agent. Russian prosecutors searched today the offices of Memorial, one of the country's oldest and most respected rights groups, as part of a new campaign targeting hundreds of nongovernmental organizations across the country, one of the group leader Oleg Orlov said.AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Комментарий: От навешивания ярлыков - к нападениям на "иноагентов" в РФ 15.10.2021

Атака на "Мемориал" открывает новый этап в отношениях властей России и гражданского общества. Теперь ярлык "иноагента" может стать основанием для нападения на гражданина, пишет Иван Преображенский.
24.08.2020, Ukraine, Kiew: Heiko Maas (SPD, l), Außenminister von Deutschland, und Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine, nehmen an einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss ihrer Gespräche teil. Maas ist in der Ukraine anlässlich des Nationalfeiertags. Foto: Valentin Ogirenko/Pool Reuters/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

СМС-сообщения от посла: как Киев отказался от неудобных историков 30.09.2020

Министерство иностранных дел Украины отозвало патронат над Германо-украинской комиссией историков после ряда неудачных попыток повлиять на работу ученых. В Берлине расстроены этим демаршем.
1274608 Russia, Moscow. 10/29/2012 The action Return of the Names is held annually near the Solovetsky Stone in Lubyanskaya Square on the eve of the Day of Remembrance of the Victims of Political Repressions at which all persons willing can read lists with the names of victims of the Great Purge of 1937-1938. Vitaliy Belousov/RIA Novosti

У Соловецкого камня пройдет пикет в память о Голодоморе в России 28.11.2019

Партия ПАРНАС и движение "Декоммунизация" согласовали с мэрией Москвы проведение пикета на Лубянской площади в День памяти Голодомора в России.
October 20, 2016 - Kiev, Ukraine - National Museum ''Memorial to Holodomor victims'' in Kiev |

Что ответит бундестаг на петицию по Голодомору 22.10.2019

Петиционный комитет немецкого парламента на открытом заседании рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа. МИД ФРГ предложил петицию отклонить.
October 20, 2016 - Kiev, Ukraine - National Museum ''Memorial to Holodomor victims'' in Kiev |

Как опыт Израиля может помочь потомкам жертв Голодомора в Украине 20.06.2019

Как преодолеть скрытые травмы Голодомора, способные переноситься на потомков жертв? Своей методикой с украинскими коллегами поделились психологи из Израиля, работавшие с жертвами Холокоста.
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Консультант "Чернобыля" о еде для кота Легасова, вычеркнутых словах и голодоморе 08.06.2019

В чем секрет документальной точности, с которой американский сериал "Чернобыль" показал катастрофу и советскую реальность? DW поговорила с консультантом сценариста Крейга Мезина.

October 20, 2016 - Kiev, Ukraine - National Museum ''Memorial to Holodomor victims'' in Kiev |

Бундестаг рассмотрит петицию о признании Голодомора геноцидом 27.05.2019

На сайте германского парламента петиция о признании Голодомора геноцидом набрала необходимое для рассмотрения число голосов.
October 20, 2016 - Kiev, Ukraine - National Museum ''Memorial to Holodomor victims'' in Kiev |

Украинцы в ФРГ призвали бундестаг признать голодомор геноцидом 01.05.2019

На сайте немецкого парламента опубликована петиция украинской общины в Мюнхене. Авторы указывают, что число жертв Голодомора, по независимым подсчетам, составило около 7-10 миллионов человек.
October 20, 2016 - Kiev, Ukraine - National Museum ''Memorial to Holodomor victims'' in Kiev |

В США свыше 20 штатов признают Голодомор геноцидом украинского народа 30.03.2019

Губернатор Луизианы вслед за руководством других штатов обнародовал прокламацию о признании Голодомора в Украине.

October 20, 2016 - Kiev, Ukraine - National Museum ''Memorial to Holodomor victims'' in Kiev |

Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинцев 12.12.2018

В резолюции нижней палаты парламента США осуждаются "систематические нарушения прав человека советским правительством в отношении украинского народа". Сенат уже одобрил данную резолюцию в октябре.
25.10.2018 Pope Francis attends a mass with some of the participants of the via Francigena walk in St. Peter's Basilica at the Vatican, Thursday, Oct. 25, 2018. (AP Photo/Gregorio Borgia) |

Папа римский почтил память жертв Голодомора 25.11.2018

Глава Святого престола обратился к верующим с призывом, чтобы такие трагедии, как Голодомор в Украине 1930-х годов, никогда не повторялись. Франциск помолился о мире в Украине.
October 20, 2016 - Kiev, Ukraine - National Museum ''Memorial to Holodomor victims'' in Kiev |

Госдеп США возложил вину за Голодомор на режим Сталина 24.11.2018

США считают, что Голодомор в Украине был осуществлен советским режимом с целью подчинения украинского народа. В Киеве проходят мероприятия, посвященные памяти жертв Голодомора.
October 20, 2016 - Kiev, Ukraine - National Museum ''Memorial to Holodomor victims'' in Kiev |

Сенат США признал голодомор геноцидом украинского народа 04.10.2018

В резолюции, единогласно принятой Сенатом США, осуждаются систематические нарушения прав человека, совершенные советским режимом против украинского народа.
ARCHIV - A young Ukrainian girl carries a candle in front of a wall with names of extinct villages as a result of the famine during the mourning ceremony at the Holodomor monument in Kiev, Ukraine, 26 November 2011. Ukrainians marked a day of memory for the victims of the Holodomor. The Holodomor was the famine of 1932-1933 in the Ukrainian SSR during which millions of people starved to death. EPA/SERGEY DOLZHENKO +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комитет Сената США одобрил проект резолюции по голодомору в Украине 27.09.2018

Документ о признании голодомора в Украине геноцидом должен одобрить Сенат. Украинцы продолжают защищать свою независимость от российской агрессии, отметил сенатор Роб Портман.
Austrian President Alexander Van der Bellen (R) shakes hands with Ukrainian President Petro Poroschenko during a meeting in Vienna, Austria on February 8, 2018. / AFP PHOTO / JOE KLAMAR (Photo credit should read JOE KLAMAR/AFP/Getty Images)

Порошенко призвал Австрию признать голодомор геноцидом 08.02.2018

Президент Украины Петр Порошенко призвал австрийский парламент признать массовый голод в Украине в 1930-х годах геноцидом по отношению к украинскому народу.
25.11.2017 +++ People place candles in memory of the victims of the Holodomor famine during a ceremony at the Holodomor memorial in Kiev on November 25, 2017. Ukraine on November 25 marked 84 years since the Stalin-era Holodomor famine, one of the darkest pages in its entire history that left millions dead and which is regarded by many as a genocide. The 1932-33 famine took place as harvests dwindled and Soviet leader Josef Stalin's police enforced the brutal policy of collectivising agriculture by requisitioning grain and other foodstuffs. / AFP PHOTO / Genya SAVILOV (Photo credit should read GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images)

В Украине считают, что жертвами голодомора стали более 7 млн человек 09.01.2018

Жертв голода в Украине в 1932-1933 годах было значительно больше, чем предполагалось, считают в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора". Там число жертв оценивают как минимум в 7 млн человек.
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