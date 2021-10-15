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Атака на "Мемориал" открывает новый этап в отношениях властей России и гражданского общества. Теперь ярлык "иноагента" может стать основанием для нападения на гражданина, пишет Иван Преображенский.
Министерство иностранных дел Украины отозвало патронат над Германо-украинской комиссией историков после ряда неудачных попыток повлиять на работу ученых. В Берлине расстроены этим демаршем.
Партия ПАРНАС и движение "Декоммунизация" согласовали с мэрией Москвы проведение пикета на Лубянской площади в День памяти Голодомора в России.
Петиционный комитет немецкого парламента на открытом заседании рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа. МИД ФРГ предложил петицию отклонить.
Как преодолеть скрытые травмы Голодомора, способные переноситься на потомков жертв? Своей методикой с украинскими коллегами поделились психологи из Израиля, работавшие с жертвами Холокоста.
В чем секрет документальной точности, с которой американский сериал "Чернобыль" показал катастрофу и советскую реальность? DW поговорила с консультантом сценариста Крейга Мезина.
На сайте германского парламента петиция о признании Голодомора геноцидом набрала необходимое для рассмотрения число голосов.
На сайте немецкого парламента опубликована петиция украинской общины в Мюнхене. Авторы указывают, что число жертв Голодомора, по независимым подсчетам, составило около 7-10 миллионов человек.
Губернатор Луизианы вслед за руководством других штатов обнародовал прокламацию о признании Голодомора в Украине.
В резолюции нижней палаты парламента США осуждаются "систематические нарушения прав человека советским правительством в отношении украинского народа". Сенат уже одобрил данную резолюцию в октябре.
Глава Святого престола обратился к верующим с призывом, чтобы такие трагедии, как Голодомор в Украине 1930-х годов, никогда не повторялись. Франциск помолился о мире в Украине.
США считают, что Голодомор в Украине был осуществлен советским режимом с целью подчинения украинского народа. В Киеве проходят мероприятия, посвященные памяти жертв Голодомора.
В резолюции, единогласно принятой Сенатом США, осуждаются систематические нарушения прав человека, совершенные советским режимом против украинского народа.
Документ о признании голодомора в Украине геноцидом должен одобрить Сенат. Украинцы продолжают защищать свою независимость от российской агрессии, отметил сенатор Роб Портман.
Президент Украины Петр Порошенко призвал австрийский парламент признать массовый голод в Украине в 1930-х годах геноцидом по отношению к украинскому народу.
Жертв голода в Украине в 1932-1933 годах было значительно больше, чем предполагалось, считают в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора". Там число жертв оценивают как минимум в 7 млн человек.
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