Ученые в Нидерландах решили выяснить, можно ли снова проводить массовые мероприятия при наличии у их участников отрицательных тестов на коронавирус. В научных целях был организован музыкальный фестиваль, участникам которого разрешили нарушать ограничительные меры.
В голландском городе Арнем 2 апреля неизвестные избили двух геев. Чтобы поддержать пострадавших, пользователи соцсетей начали акцию с хештегом #allemannenhandinhand. Сотни мужчин, в том числе гетеросексуалов, в знак солидарности прошлись по улицам Амстердама.