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Голанские высоты

Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке, часть которых контролируется Израилем, часть - Сирией.

До 1967 года стратегически важная возвышенность входила в состав Сирии. По итогам Шестидневной войны Голаны были захвачены Израилем. В 1981 году израильский Кнессет (парламент) в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией, приняв соответствующий закон. Совет Безопасности ООН не признает это решение. Фактической линией разграничения между Сирией и Израилем, которые де-юре с 1967 года пребывают в состоянии войны остаётся демилитаризованная полоса, в основном соответствующая линии разграничения между силами Израиля и Сирии по окончании Шестидневной войны. Эта зона до начала гражданской войны в Сирии контролировалась "голубыми касками" ООН.

DAMASCUS, Feb. 28, 2021 (Xinhua) -- Smoke rises following an Israeli missile attack in Damascus, Syria, on Feb. 28, 2021. A fresh Israeli missile attack targeted positions in the vicinity of Damascus on Sunday night, state TV reported. (Photo by Ammar Safarjalani/Xinhua)

Дамаск сообщил о перехвате израильских ракет 17.03.2021

Большинство ракет, выпущенных со стороны оккупированных Голанских высот, было сбито, есть материальные потери, передало агентство SANA.
QUNEITRA, SYRIA - JULY 22: (ISRAEL OUT) An explosion in Quneitra on the Syrian side of the Israeli-Syrian border is seen from the Israeli Golan Heights on July 22, 2018 in Quneitra, Syria. A Russian-brokered deal between rebels and the Syrian Government allows the rebels and any civilians choosing to leave Queneitra to travel to opposition-held Idlib in the North of Syria. (Photo by Lior Mizrahi/Getty Images)

Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар на юге Сирии 18.11.2020

По данным агентства SANA, в результате удара Израиля на юге Сирии погибли минимум трое военнослужащих, один ранен. ЦАХАЛ объясняет свои действия уничтожением самодельных взрывных устройств.
This picture taken from the Israeli-annexed Golan Heights on June 5, 2020 shows the border fence with the south-western Syrian governorate of Quneitra. - At least nine fighters loyal to the Syrian regime, including 4 syrians were killed during Israeli air raids late yesterday in the Hama province, a central region controlled by the Syrian army and Iranians, a monitor group said. (Photo by JALAA MAREY / AFP) (Photo by JALAA MAREY/AFP via Getty Images)

Израиль нанес удар по целям в Сирии 04.08.2020

Неизвестные боевики со стороны Сирии готовили взрыв у разделительного забора на Голанских высотах. Израиль ответил ударом по военным целям в Сирии.
A picture taken on July 22, 2018 from the Israeli-annexed Golan Heights shows a smoke plume rising across the border in Quneitra in southwestern Syria, as rebels destroy their arms stocks prior to their departure. - Rebel fighters and civilians began on July 20 evacuating from Quneitra province on their way to opposition territory further north in Idlib province under a surrender deal agreed between Russia and the rebels, seeing the sensitive zone fall back under state control. (Photo by JALAA MAREY / AFP) (Photo credit should read JALAA MAREY/AFP via Getty Images)

Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии в ответ на обстрел 25.07.2020

Армия обороны Израиля считает сирийский режим причастным к взрывам на Голанских высотах. Гостелевидение Сирии сообщило об ударах израильских вертолетов по укреплениям правительственной армии у Эль-Кунейтры.
A Israeli soldier scans the area from his Merkava tank positioned in the Israeli annexed Golan Heights near the Quneitra crossing with Syria, on September 4, 2014. The Israeli army said it struck a Syrian military position after presumed errant fire hit the Israeli-occupied sector of the Golan Heights. AFP PHOTO / JALAA MAREY (Photo credit should read JALAA MAREY/AFP/Getty Images)

Дамаск сообщил об отражении ракетных ударов Израиля 05.03.2020

Авиация Израиля нанесла ракетные удары из воздушного пространства Ливана и с оккупированных Голанских высот, сообщил источник в сирийской армии.

BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 08: U.S. Secretary of State Mike Pompeo speaks during a press statement at the German Chancellery on November 8, 2019 in Berlin, Germany. Pompeo is in Germany ahead of the November 9 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall, which led to the collapse of the communist East German government in 1989 and the eventual reunification of East and West Germany. Pompeo served in the U.S. armed forces and was a tank commander stationed in West Germany. (Photo by Andreas Gora - Pool /Getty Images)

Госсекретарь США объяснил причины признания Голан и непризнания Крыма 16.11.2019

По словам госсекретаря Майка Помпео, все дело в разных "фактических обстоятельствах". В чем именно заключаются эти различия, он не пояснил, сославшись на сложность вопроса.

Поселение на Голанских высотах назовут именем Трампа (17.06.2019) 17.06.2019

В марте президент США признал суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами. Теперь власти Израиля хотят отблагодарить Трампа, назвав поселение на Голанах его именем.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) and US Ambassador to Israel David Friedman (L) look on during the unveiling of the place-name sign for the new settlement of Ramat Trump, or Trump Heights in English, named after the incumbent US President, during an official ceremony in the Israeli-annexed Golan Heights on June 16, 2019. (Photo by Jalaa MAREY / AFP)

Израиль назовет поселение на Голанах в честь Трампа 17.06.2019

Кабинет Нетаньяху принял решение назвать новое поселение на Голанах "Высотами Трампа" в благодарность за то, что США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
An Iranian navy boat sprays water to extinguish a fire on an oil tanker in the sea of Oman, Thursday, June 13, 2019. Two oil tankers near the strategic Strait of Hormuz came under a suspected attack Thursday, setting one of them ablaze in the latest mysterious assault targeting vessels in a region crucial to global energy supplies amid heightened tension between Iran and the U.S. (AP Photo/Tasnim News Agency) |

Конфликт в регионе Персидского залива: участники и их интересы 15.06.2019

И без того опасную ситуацию в регионе Персидского залива подогревает целый ряд других региональных конфликтов. DW знакомит с важнейшими игроками на региональной политической арене.
An Israeli F-15 I fighter jet launches anti-missile flares during an air show at the graduation ceremony of Israeli pilots at the Hatzerim air force base in the Negev desert, near the southern Israeli city of Beersheva, on December 27, 2012. AFP PHOTO / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

Израиль вновь нанес удар по Сирии 03.06.2019

За последние 24 часа Израиль нанес уже второй ракетный удар по Сирии - на этот раз целью стал военный аэродром в провинции Хомс. Погиб один военнослужащий.
ARCHIV 21.01.2019, Syrien, Damaskus: Eine syrische Luftabwehrrakete fliegt am Himmel über Damaskus. Israels Armee hat in einem seltenen Schritt Angriffe auf iranische Ziele im benachbarten Syrien eingeräumt. «Wir haben damit begonnen, Ziele der iranischen Al-Kuds-Brigaden zu attackieren», verkündete die Armee in der Nacht zum Montag den 21.01.2019 auf ihrer offiziellen Twitter-Seite. Laut der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana wurde das Luftabwehrsystem des Landes gegen den Beschuss aus Israel eingesetzt. Foto: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ВВС Израиля нанесли удары по целям под Дамаском 02.06.2019

Сирия сообщила, что жертвами израильской бомбардировки стали трое сирийских военных. Израиль совершил авиарейд в отместку за две ракеты, выпущенные по оккупированным им Голанским высотам.

epa03171316 The logo of the US State Department is seen on a podium as US Secretary of State Hillary Clinton delivers an unscheduled statement on Myanmar, in Washington DC, USA, 04 April 2012. Secretary Clinton applauded Aung San Suu Kyi's election to parliament and also said the US was considering posting an official ambassador and lifting restrictions on certain nonprofit and economic activities in Myanmar. EPA/MICHAEL REYNOLDS

Госдепартамент США обозначил Голанские высоты на карте частью Израиля 17.04.2019

В карту Израиля внесены изменения после того как президент США Дональд Трамп признал суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.
10.04.2019, Israel, Tel Aviv: Benjamin Netanjahu, Premierminister von Israel, schüttelt auf einer Veranstaltung nach der Wahl einem Mitglied der Likud-Partei die Hand. Mehrere Stunden nach Schließung der Wahllokale in Israel lagen in der Nacht zum Mittwoch zunächst nur Teilergebnisse vor. Diese ließen jedoch noch keine verlässlichen Schlüsse auf das Endergebnis zu. Foto: Oliver Weiken/dpa | Verwendung weltweit

Комментарий: Проигравшие и победители выборов в Израиле 10.04.2019

Многое указывает на то, что нынешний премьер Израиля Нетаньяху, несмотря на обвинения в коррупции, в пятый раз сформирует правительство. Итоги выборов анализирует Райнер Золлих.
Secretary of State Mike Pompeo talks about Venezuela at the State Department in Washington, Friday, Jan. 25, 2019. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) |

Глава Госдепа указал на различие ситуаций с Голанами и Крымом 10.04.2019

Майк Помпео отметил, что Израиль захватил Голаны, защищаясь от нападения Сирии, а Россия аннексировала Крым, хотя никакой угрозы со стороны Украины не было.
An Israeli solider stands guard at the scene of an incident near Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, March 4, 2019. REUTERS/Mohamad Torokman

Израиль намерен аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан 06.04.2019

В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны и позднее аннексировал, он до сих пор не распространил свой суверенитет на еврейские поселения Западного берега.
dpatopbilder - 25.03.2019, USA, Washington: Donald Trump (l), Präsident der USA, zeigt seine Unterschrift unter der formellen Anerkennung der besetzten Golanhöhen als Staatsgebiet Israels durch die USA im Weißen Haus. Hinter ihm applaudiert Benjamin Netanjahu (M), Ministerpräsident von Israel. Foto: Susan Walsh/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В СБ ООН осудили решение США по Голанским высотам 28.03.2019

Решение Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами раскритиковала не только Россия, но и союзники США - Великобритания, Германия и Бельгия.
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