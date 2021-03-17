Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке, часть которых контролируется Израилем, часть - Сирией.

До 1967 года стратегически важная возвышенность входила в состав Сирии. По итогам Шестидневной войны Голаны были захвачены Израилем. В 1981 году израильский Кнессет (парламент) в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией, приняв соответствующий закон. Совет Безопасности ООН не признает это решение. Фактической линией разграничения между Сирией и Израилем, которые де-юре с 1967 года пребывают в состоянии войны остаётся демилитаризованная полоса, в основном соответствующая линии разграничения между силами Израиля и Сирии по окончании Шестидневной войны. Эта зона до начала гражданской войны в Сирии контролировалась "голубыми касками" ООН.