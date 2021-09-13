Год после хоровода в Бресте: как власти мстят участникам акции
"Хороводное дело" стало самым масштабным уголовным преследованием участников протестов в Беларуси. Суд вынес уже более 80 приговоров людям, вышедшим на ту акцию. DW поговорила с некоторыми из них.
Участники "протестного хоровода" в Бресте 13 сентября 2020 года
С того дня, как участники акции протеста в Бресте перекрыли движение транспорта на пересечении двух бульваров - Космонавтов и Шевченко - с проспектом Машерова, пели песни и водили хороводы, прошел ровно год.
Спустя год на том самом оживленном перекрестке в Бресте мало что напоминает о "хороводных" событиях. Местные жители говорят, что на прилегающих домах стало больше камер видеонаблюдения: они фиксируют не только движение транспорта, но и отслеживают перемещение людей.
С недавних пор перекресток стали регулярно украшать к значимым, по мнению городских властей, датам. Сейчас здесь появились транспаранты, напоминающие о приближении нового праздника: "Дня народного единства". Отмечать его в Беларуси собираются 17 сентября - в этот день в 1939 году советские войска вступили на территорию Польши и, по официальной версии нынешних властей, начался процесс воссоединения БССР с территорией западной Беларуси.
Хороводы в Бресте разгоняли с помощью водометов
Но участники и очевидцы прошлогодней акции уверены: дата 13 сентября 2020 года также войдет в новейшую историю города.
"Ущерб" от хоровода - 215 евро
Формально уголовное дело по событиям 13 сентября 2020 года возбудили по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушения в работе транспорта. Тогда автобусы и троллейбусы в центре Бреста не ездили больше часа, а некоторые торговые павильоны пришлось временно закрыть.
Любопытно, что руководство транспортных организаций города ущерб от действий протестующих подсчитывать не собиралось и сделало это только после запроса следователей. В итоге транспортники пришли к выводу, что ущерб от срыва движения автобусов и троллейбусов составил почти 660 белорусских рублей (на тот момент - около 215 евро).
Первый судебный процесс по "хороводному делу" начался в Бресте в январе 2021 года. С тех пор приговор был вынесен шести группам обвиняемых, а всего на данный момент осужден 81 человек.
При этом в Следственном комитете заявляют, что в рамках уголовного дела обвинение предъявлено 108 лицам, но уже сейчас "хороводное дело" стало самым массовым за время протестов в Беларуси, стартовавших летом 2020 года.
Месть властей за стремление к свободе
Большинству осужденных суд вынес наказание в виде ограничения свободы с направлением или без направления в исправительное учреждение (так называемая "химия"). Однако есть и те, кого приговорили к реальным срокам лишения свободы.
Радион Медушевский
Радион Медушевский, находившийся в СИЗО два с половиной месяца перед судом, рассказывает, что сотрудники изолятора постоянно убеждали его в том, что участники протестов лишились поддержки в обществе и стали позором для своих семей.
Однако и после выхода из СИЗО, и во время суда Медушевский столкнулся совсем с другой реакцией. "Я не ожидал, что будет столько сочувствующих и готовых оказать помощь людей", - отмечает 23-летний брестчанин.
Еще один участник брестского хоровода Виктор Климус не стал дожидаться официального предъявления обвинения и покинул Беларусь минувшей зимой. О том, что он является подозреваемым по "хороводному" делу, Виктор узнал после прихода силовиков к родителям.
Сейчас Виктор живет в Варшаве и, вспоминая о мирной акции в Бресте год назад, говорит, что катализатором тех событий были фальсификации в ходе президентских выборов и насилие со стороны ОМОНа для подавления протестов.
"Тогда складывалось ощущение, что нужно еще немного надавить, и мы сможем защитить свой голос на выборах. Власти не разрешили жителям Бреста мирно собраться на площади, и родилась идея провести такую встречу на центральном перекрестке. Это же наш город", - говорит Виктор Климус.
Собеседник DW говорит, что изначально был убежден: какой бы мирной не была та акция с песнями и хороводами, режим станет жестоко мстить всем, кто стремится к свободе. "Сейчас власти называют события прошлого года "массовыми беспорядками", хотя не было разбито ни одно окно и не пострадало никакое другое имущество", - напоминает Виктор Климус.
Не забыть и не простить ничего из пережитого
Екатерина Бровач
Среди тех, кого осудили по "хороводному делу" совсем недавно, была и брестчанка Екатерина Бровач. В своем последнем слове на суде она заявила, что не готова ни забыть, ни простить ничего из пережитого за это время. По ее мнению, это был болезненный и травмирующий опыт, "но с таким уровнем поддержки, что, даже несмотря на ощутимый груз проблем, внезапно свалившихся на мои хрупкие плечи, я все еще в состоянии держать спину прямо".
Суд приговорил Екатерину Бровач к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. По ее словам, она и не надеялась на справедливый приговор, но продолжает "верить в добро и совесть".
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
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Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
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Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
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Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
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Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
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Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
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Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
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Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
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Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.