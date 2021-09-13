Год после хоровода в Бресте: как власти мстят участникам акции

С того дня, как участники акции протеста в Бресте перекрыли движение транспорта на пересечении двух бульваров - Космонавтов и Шевченко - с проспектом Машерова, пели песни и водили хороводы, прошел ровно год.

Тогда, 13 сентября 2020 года, впервые в истории города протестующих разогнали с помощью милицейского водомета, а вскоре открыли уголовное дело, получившее в народе название "хороводного".

Перекресток, где водили хороводы

Спустя год на том самом оживленном перекрестке в Бресте мало что напоминает о "хороводных" событиях. Местные жители говорят, что на прилегающих домах стало больше камер видеонаблюдения: они фиксируют не только движение транспорта, но и отслеживают перемещение людей.

С недавних пор перекресток стали регулярно украшать к значимым, по мнению городских властей, датам. Сейчас здесь появились транспаранты, напоминающие о приближении нового праздника: "Дня народного единства". Отмечать его в Беларуси собираются 17 сентября - в этот день в 1939 году советские войска вступили на территорию Польши и, по официальной версии нынешних властей, начался процесс воссоединения БССР с территорией западной Беларуси.

Хороводы в Бресте разгоняли с помощью водометов

Но участники и очевидцы прошлогодней акции уверены: дата 13 сентября 2020 года также войдет в новейшую историю города.

"Ущерб" от хоровода - 215 евро

Формально уголовное дело по событиям 13 сентября 2020 года возбудили по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушения в работе транспорта. Тогда автобусы и троллейбусы в центре Бреста не ездили больше часа, а некоторые торговые павильоны пришлось временно закрыть.

Любопытно, что руководство транспортных организаций города ущерб от действий протестующих подсчитывать не собиралось и сделало это только после запроса следователей. В итоге транспортники пришли к выводу, что ущерб от срыва движения автобусов и троллейбусов составил почти 660 белорусских рублей (на тот момент - около 215 евро).

Первый судебный процесс по "хороводному делу" начался в Бресте в январе 2021 года. С тех пор приговор был вынесен шести группам обвиняемых, а всего на данный момент осужден 81 человек.

При этом в Следственном комитете заявляют, что в рамках уголовного дела обвинение предъявлено 108 лицам, но уже сейчас "хороводное дело" стало самым массовым за время протестов в Беларуси, стартовавших летом 2020 года.

Месть властей за стремление к свободе

Большинству осужденных суд вынес наказание в виде ограничения свободы с направлением или без направления в исправительное учреждение (так называемая "химия"). Однако есть и те, кого приговорили к реальным срокам лишения свободы.

Радион Медушевский

Радион Медушевский, находившийся в СИЗО два с половиной месяца перед судом, рассказывает, что сотрудники изолятора постоянно убеждали его в том, что участники протестов лишились поддержки в обществе и стали позором для своих семей.

Однако и после выхода из СИЗО, и во время суда Медушевский столкнулся совсем с другой реакцией. "Я не ожидал, что будет столько сочувствующих и готовых оказать помощь людей", - отмечает 23-летний брестчанин.

Еще один участник брестского хоровода Виктор Климус не стал дожидаться официального предъявления обвинения и покинул Беларусь минувшей зимой. О том, что он является подозреваемым по "хороводному" делу, Виктор узнал после прихода силовиков к родителям.

Сейчас Виктор живет в Варшаве и, вспоминая о мирной акции в Бресте год назад, говорит, что катализатором тех событий были фальсификации в ходе президентских выборов и насилие со стороны ОМОНа для подавления протестов.

"Тогда складывалось ощущение, что нужно еще немного надавить, и мы сможем защитить свой голос на выборах. Власти не разрешили жителям Бреста мирно собраться на площади, и родилась идея провести такую встречу на центральном перекрестке. Это же наш город", - говорит Виктор Климус.

Собеседник DW говорит, что изначально был убежден: какой бы мирной не была та акция с песнями и хороводами, режим станет жестоко мстить всем, кто стремится к свободе. "Сейчас власти называют события прошлого года "массовыми беспорядками", хотя не было разбито ни одно окно и не пострадало никакое другое имущество", - напоминает Виктор Климус.

Не забыть и не простить ничего из пережитого

Екатерина Бровач

Среди тех, кого осудили по "хороводному делу" совсем недавно, была и брестчанка Екатерина Бровач. В своем последнем слове на суде она заявила, что не готова ни забыть, ни простить ничего из пережитого за это время. По ее мнению, это был болезненный и травмирующий опыт, "но с таким уровнем поддержки, что, даже несмотря на ощутимый груз проблем, внезапно свалившихся на мои хрупкие плечи, я все еще в состоянии держать спину прямо".

Суд приговорил Екатерину Бровач к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. По ее словам, она и не надеялась на справедливый приговор, но продолжает "верить в добро и совесть".

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