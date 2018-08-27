Годар, Трюффо, Фассбиндер, Тарковский: революция в кино (фото)

Новое поколение выступало за нонконформизм и социальную справедливость. Еще до протестов 1968 года начались перемены в мире киноискусства. Они оказались на редкость продуктивными.
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