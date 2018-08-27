 Годар, Трюффо, Фассбиндер, Тарковский: революция в кино (фото) | Кино: что снимают и смотрят в Германии | DW | 27.08.2018

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Кино

Годар, Трюффо, Фассбиндер, Тарковский: революция в кино (фото)

Новое поколение выступало за нонконформизм и социальную справедливость. Еще до протестов 1968 года начались перемены в мире киноискусства. Они оказались на редкость продуктивными.

  • Кадр из фильма На последнем дыхании

    Кино и протесты 1968 года

    Предвосхищение перемен

    Еще до 1968 года новый дух времени определил развитие кинематографа, прежде всего, во Франции. Режиссеры "Nouvelle Vague" противопоставили консервативному коммерческому кино смелые как по стилю, так и по содержанию авторские эксперименты. Одна из самых первых и наиболее характерных картин французской "новой волны" – дебютный полнометражный фильм Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1960).

  • Кадр из фильма Жюль и Джим

    Кино и протесты 1968 года

    Сексуальная революция

    Помимо Годара самым известным представителем Nouvelle Vague стал Франсуа Трюффо. Его фильмы были более популярны, чем фильмы его друга Годара, с которым он позже поссорился. Фильм "Жюль и Джим" (1962) о люви троих содержит вполне конкретное предчувствие назревающей сексуальной революции, кардинально изменившей общественную мораль и отношение к сексуальности, а также положение в обществе женщины.

  • Александр Клуге

    Кино и протесты 1968 года

    Прощание с прошлым

    В Германии тоже появилась своя "новая волна". Все началось в 1962 году с "Оберхаузенского манифеста", в котором группа молодых режиссеров сформулировала отказ от эстетики послевоенного кино. Режиссер Александр Клуге (Alexander Kluge) стал интеллектуальным лидером нового направления. Его фильм "Прощание с прошлым" уже в своем названии формулирует принципы нового кинематографа.

  • Райнер Вернер Фассбиндер

    Кино и протесты 1968 года

    Нонконформист Фассбиндер

    Мировую известность новому немецкому кинематографу принесли фильмы Райнера Вернера Фассбиндера (Rainer Werner Fassbinder). Его дебютный полнометражный художественный фильм "Любовь холоднее смерти" вышел в кинопрокат в 1969 году. Фассбиндер был абсолютным нонкоформистом, творил и жил на грани человеческих возможностей. За свою короткую жизнь одних только фильмов он снял почти полсотни.

  • Кадр из фильма След камней

    Кино и протесты 1968 года

    Запрещенный авангард из ГДР

    Нонконформистские фильмы появились и в ГДР. На волне политической оттепели в середине 1960-х были сняты фильмы, нетипичные для социалистического кино как по форме, так и по содержанию. Все они были сняты с проката, когда режим стал опять закручивать гайки. Запрещенные в ГДР фильмы зрители увидели лишь в 1990-е годы, после воссоединения Германии. На фото: кадр из фильма Франка Байера "След камней".

  • Кадр из фильма Андрей Рублев

    Кино и протесты 1968 года

    Идеологически вредные

    Новаторской была и историческая кинодрама "Андрей Рублев", снятая Андреем Тарковским в 1966 году на киностудии "Мосфильм". В СССР у этого фильма был полузапрещенный статус - как у "Мольбы" Абуладзе, "Заставы Ильича" ("Мне двадцать лет) Хуциева, "Истории Аси Клячкиной..." Андрея Кончаловского и других фильмов, которые считаются сегодня классикой кинематографа.

  • Любовные похождения блондинки

    Кино и протесты 1968 года

    Пробуждение Восточной Европы

    Обновление европейского кинематографа в 1960-е годы произошло и в других соцстранах. Прежде всего, в Венгрии и Чехословакии кинематографисты шли в авангарде, предвосхищая грядущие перемены. Самыми известными режиссерами чешской "новой волны" стала Веры Хитилова, Милош Форман, Иржи Менцель. Фильм "Любовные похождения блондинки" Формана номинировался на "Оскар".

  • Кадр из фильма Дракон зла против святого воителя

    Кино и протесты 1968 года

    Обновление Латинской Америки

    В Латинской Америке тренд на обновление подхватил, в первую очередь, бразильский кинематограф. Самым известным представителем бразильского "нового кино" был режиссер и теоретик Глаубер Роша, чьи фильмы чутко реагировали на социальные метаморфозы и конфликты. "Дракон зла против святого воителя" (1969), получивший премию в Каннах, посвящен социальным и культурным проблемам фермеров в Бразилии.

  • Кадр из фильма Исследования непристойных японских песен

    Кино и протесты 1968 года

    Революция в японском кино

    Одним из лидеров и основоположников так называемой "японской новой волны" считается Нагиса Осима, фильмы которого показывают умонастроения японской молодежи и критикуют послевоенное японское общество. Целый ряд его фильмов, от "Исследования непристойных японских песен" (1967) до "Империи чувств" (1976) исследуют проблемы на стыке сексуальности и насилия.

  • Кадр из фильма Беспечный ездок

    Кино и протесты 1968 года

    Новый Голливуд

    Глобальный тренд не прошел, разумеется, и мимо США. Традиционные голливудские жанры приходили в упадок, дорогие коммерческие ленты не окупались... Тогда родилось целое поколение режиссеров, которые заложили основы американского независимого кино. Одним из самых ярких примеров "Нового Голливуда" стал роуд-муви о байкерах "Беспечный ездок" (1969) Денниса Хоппера и Питера Фонды.

  • Кадр из фильма Забриски-пойнт

    Кино и протесты 1968 года

    Заключительный аккорд

    Микеланджело Антониони поставил своеобразную точку в кинематографической истории глобального протестного движения конца 1960-х годов. "Забриски-пойнт" - один из центральных фильмов культуры хиппи, снятый итальянским режиссером в США, - заканчивается символическим взрывом виллы, символизирующей безудержный технологический прогресс и общество потребления. Идеалистические времена прошли...

    Автор: Йохен Кюртен, Элла Володина


  • Кадр из фильма На последнем дыхании

    Кино и протесты 1968 года

    Предвосхищение перемен

    Еще до 1968 года новый дух времени определил развитие кинематографа, прежде всего, во Франции. Режиссеры "Nouvelle Vague" противопоставили консервативному коммерческому кино смелые как по стилю, так и по содержанию авторские эксперименты. Одна из самых первых и наиболее характерных картин французской "новой волны" – дебютный полнометражный фильм Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1960).

  • Кадр из фильма Жюль и Джим

    Кино и протесты 1968 года

    Сексуальная революция

    Помимо Годара самым известным представителем Nouvelle Vague стал Франсуа Трюффо. Его фильмы были более популярны, чем фильмы его друга Годара, с которым он позже поссорился. Фильм "Жюль и Джим" (1962) о люви троих содержит вполне конкретное предчувствие назревающей сексуальной революции, кардинально изменившей общественную мораль и отношение к сексуальности, а также положение в обществе женщины.

  • Александр Клуге

    Кино и протесты 1968 года

    Прощание с прошлым

    В Германии тоже появилась своя "новая волна". Все началось в 1962 году с "Оберхаузенского манифеста", в котором группа молодых режиссеров сформулировала отказ от эстетики послевоенного кино. Режиссер Александр Клуге (Alexander Kluge) стал интеллектуальным лидером нового направления. Его фильм "Прощание с прошлым" уже в своем названии формулирует принципы нового кинематографа.

  • Райнер Вернер Фассбиндер

    Кино и протесты 1968 года

    Нонконформист Фассбиндер

    Мировую известность новому немецкому кинематографу принесли фильмы Райнера Вернера Фассбиндера (Rainer Werner Fassbinder). Его дебютный полнометражный художественный фильм "Любовь холоднее смерти" вышел в кинопрокат в 1969 году. Фассбиндер был абсолютным нонкоформистом, творил и жил на грани человеческих возможностей. За свою короткую жизнь одних только фильмов он снял почти полсотни.

  • Кадр из фильма След камней

    Кино и протесты 1968 года

    Запрещенный авангард из ГДР

    Нонконформистские фильмы появились и в ГДР. На волне политической оттепели в середине 1960-х были сняты фильмы, нетипичные для социалистического кино как по форме, так и по содержанию. Все они были сняты с проката, когда режим стал опять закручивать гайки. Запрещенные в ГДР фильмы зрители увидели лишь в 1990-е годы, после воссоединения Германии. На фото: кадр из фильма Франка Байера "След камней".

  • Кадр из фильма Андрей Рублев

    Кино и протесты 1968 года

    Идеологически вредные

    Новаторской была и историческая кинодрама "Андрей Рублев", снятая Андреем Тарковским в 1966 году на киностудии "Мосфильм". В СССР у этого фильма был полузапрещенный статус - как у "Мольбы" Абуладзе, "Заставы Ильича" ("Мне двадцать лет) Хуциева, "Истории Аси Клячкиной..." Андрея Кончаловского и других фильмов, которые считаются сегодня классикой кинематографа.

  • Любовные похождения блондинки

    Кино и протесты 1968 года

    Пробуждение Восточной Европы

    Обновление европейского кинематографа в 1960-е годы произошло и в других соцстранах. Прежде всего, в Венгрии и Чехословакии кинематографисты шли в авангарде, предвосхищая грядущие перемены. Самыми известными режиссерами чешской "новой волны" стала Веры Хитилова, Милош Форман, Иржи Менцель. Фильм "Любовные похождения блондинки" Формана номинировался на "Оскар".

  • Кадр из фильма Дракон зла против святого воителя

    Кино и протесты 1968 года

    Обновление Латинской Америки

    В Латинской Америке тренд на обновление подхватил, в первую очередь, бразильский кинематограф. Самым известным представителем бразильского "нового кино" был режиссер и теоретик Глаубер Роша, чьи фильмы чутко реагировали на социальные метаморфозы и конфликты. "Дракон зла против святого воителя" (1969), получивший премию в Каннах, посвящен социальным и культурным проблемам фермеров в Бразилии.

  • Кадр из фильма Исследования непристойных японских песен

    Кино и протесты 1968 года

    Революция в японском кино

    Одним из лидеров и основоположников так называемой "японской новой волны" считается Нагиса Осима, фильмы которого показывают умонастроения японской молодежи и критикуют послевоенное японское общество. Целый ряд его фильмов, от "Исследования непристойных японских песен" (1967) до "Империи чувств" (1976) исследуют проблемы на стыке сексуальности и насилия.

  • Кадр из фильма Беспечный ездок

    Кино и протесты 1968 года

    Новый Голливуд

    Глобальный тренд не прошел, разумеется, и мимо США. Традиционные голливудские жанры приходили в упадок, дорогие коммерческие ленты не окупались... Тогда родилось целое поколение режиссеров, которые заложили основы американского независимого кино. Одним из самых ярких примеров "Нового Голливуда" стал роуд-муви о байкерах "Беспечный ездок" (1969) Денниса Хоппера и Питера Фонды.

  • Кадр из фильма Забриски-пойнт

    Кино и протесты 1968 года

    Заключительный аккорд

    Микеланджело Антониони поставил своеобразную точку в кинематографической истории глобального протестного движения конца 1960-х годов. "Забриски-пойнт" - один из центральных фильмов культуры хиппи, снятый итальянским режиссером в США, - заканчивается символическим взрывом виллы, символизирующей безудержный технологический прогресс и общество потребления. Идеалистические времена прошли...

    Автор: Йохен Кюртен, Элла Володина


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    Автор: Наталия Королева


 

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1968 год глазами немецкого фотографа Роберта Лебека

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