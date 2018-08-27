Годар, Трюффо, Фассбиндер, Тарковский: революция в кино (фото)

Кино и протесты 1968 года

Запрещенный авангард из ГДР

Нонконформистские фильмы появились и в ГДР. На волне политической оттепели в середине 1960-х были сняты фильмы, нетипичные для социалистического кино как по форме, так и по содержанию. Все они были сняты с проката, когда режим стал опять закручивать гайки. Запрещенные в ГДР фильмы зрители увидели лишь в 1990-е годы, после воссоединения Германии. На фото: кадр из фильма Франка Байера "След камней".