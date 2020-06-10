Глобальный индекс: Россия - в десятке наименее миролюбивых стран

Россия заняла 154 место из 163 возможных в "Глобальном индексе миролюбия" за 2020 год (Global Peace Index), расположившись межу Суданом и Центрально-Африканской Республикой. Доклад обнародован в среду, 10 июня, Институтом экономики и мира (IEP). По мнению экспертов, еще менее благоприятная ситуация, чем в РФ, сложилась лишь в Демократической Республике Конго, Ливии, Сомали, Йемене, Южном Судане, Ираке, Сирии и Афганистане.

Составители рейтинга обращают внимание, что РФ занимает "последнее место в регионе" и 10 место от конца глобального перечня. Тем не менее эксперты заметили подвижки с сокращением числа полицейских на 100 тыс. населения и количества случаев насильственной смерти в России.

Вместе с тем специалисты подчеркивают, что одной из основных проблем в РФ продолжает оставаться политическая нестабильность. При этом авторы индекса напоминают, что в марте президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию, что фактически обнуляет его президентские сроки и позволяет оставаться на посту главы государства до 2036 года.

"Хотя вспышка COVID-19 и заставила Путина отложить референдум, голосование, скорее всего, окажет значительное влияние на политический климат в России после того, как ситуация с пандемией улучшится", - полагают эксперты. Они также обращают внимание на то, что на Россию и еще четыре страны мира - США, Германию, Францию и Китай - приходятся свыше 75 процентов мирового экспорта вооружений.

Украина на семь строк выше России

"Очень низкую" оценку в рейтинге получила также Украина (148-я строчка), однако по сравнению с показателями 2018 года она улучшила свои результаты на 6 позиций и находится теперь на гране перехода в более высокую категорию.

Беларусь (94-я строка) и почти все центральноазиатские страны удостоились "средней" оценки: в этой категории расположились, например, Молдавия (71-е) и Казахстан (70-е место). Сюда же попали и Соединенные Штаты (121), при этом они заняли позицию после Гондураса и Азербайджана.

Наиболее миролюбивыми государствами ("очень высокая" оценка) признаны 14 стран. Лидирует в перечне Исландия. За ней идут Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония, Швейцария, Словения, Ирландия, Австралия и Финляндия.

Германия по сравнению с 2019 годом немного улучшила свои показатели (с 22 до 16 места).

В общем и целом уровень миролюбия на планете снизился, при этом это уже девятое ухудшение за минувшие 12 лет, отмечает основатель Института экономики и мира Стив Киллелеа.

Безопасность, участие в конфликтах, милитаризация

При составлении рейтинга учитываются 23 индикатора в трех различных категориях , включая "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация". В первой категории, в частности, обращается внимание на уровень убийств, число заключенных, число полицейских и восприятие преступности, в последней рассматривалось число военнослужащих, расходы на вооружение в соотношении к ВВП и экспорт оружия. Аналитики оценивают ситуацию более чем в 160 странах мира.

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