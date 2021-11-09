Глобальное потепление

Повышение средней температуры воздуха и изменения климата на планете.

Периоды резкого похолодания, экстремальная жара, природные катаклизмы последних лет вызваны изменениями климата на Земле. По подсчетам ООН, за 20 лет от наводнений, штормов и других аномальных погодных явлений погибли свыше 600 000 человек. Еще около 250 тысяч будут ежегодно погибать от последствий климатических изменений между 2030 и 2050 годом.