Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Глобальное потепление

Повышение средней температуры воздуха и изменения климата на планете.

Периоды резкого похолодания, экстремальная жара, природные катаклизмы последних лет вызваны изменениями климата на Земле. По подсчетам ООН, за 20 лет от наводнений, штормов и других аномальных погодных явлений погибли свыше 600 000 человек. Еще около 250 тысяч будут ежегодно погибать от последствий климатических изменений между 2030 и 2050 годом.

Alexei Nawalnys Reden vor Gericht sind als Buch in Deutschland herausgegeben. Das Buch steigt auf die Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 19. Bonn, 2021 via Alexander Smirnov Fr, 20.08.2021 19:28

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне 09.11.2021

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
Rauchschwaden (hohe Schornsteine) und Wasserdampf (große Kühltürme) steigen über dem Kohlekraftwerk Lethabo auf. Dutzende Staats- und Regierungschef präsentieren beim UN-Klimagipfel in New York Pläne zum Klimaschutz. (zu dpa «Klimapolitik in anderen Ländern: Alles fürs Klima - oder doch nicht?») +++ dpa-Bildfunk +++

Германия улучшила рейтинг в сфере защиты климата 09.11.2021

В новом "Индексе защиты климата" на 2022 год Германия поднялась с 19-го на 13-е место. Это самые высокие показатели Германии за последние восемь лет.

26.03.2019, Rheinland-Pfalz, Mülheim-Kärlich: Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt den einst 162 Meter hohen Kühlturm des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich, von dem mit Hilfe einer ferngesteuerten Spezialmaschine bereits rund 50 Meter abgetragen wurden. Schon seit 2004 läuft der Abriss des Meilers Mülheim-Kärlich - und er wird sich laut Planung noch fast zehn Jahre hinziehen. (Zu dpa: Landmarken verschwinden - AKW-Abriss in Mülheim-Kärlich und Biblis). Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Министр охраны окружающей среды ФРГ раскритиковала АЭС 08.11.2021

Франция и еще семь европейских стран добиваются признания атомной энергии экологичной. Но Германия больше не хочет ее использовать. АЭС не решают проблему изменения климата, считает министр Шульце.
Climate activists attend a protest organized by the COP26 Coalition in London, Saturday, Nov. 6, 2021. The protest was taking place as leaders and activists from around the world were gathering in Scotland's biggest city for the U.N. climate summit, to lay out their vision for addressing the common challenge of global warming. (Andrew Milligan/PA via AP)

В Глазго вновь прошла многотысячная акция в защиту климата 07.11.2021

Участники массовых протестов, проходящих в Глазго на фоне Конференции ООН по изменению климата, считают, что мировые лидеры делают недостаточно для борьбы с глобальным потеплением.
Climate activists march through the streets of Glasgow, Scotland, Friday, Nov. 5, 2021 which is the host city of the COP26 U.N. Climate Summit. The protest was taking place as leaders and activists from around the world were gathering in Scotland's biggest city for the U.N. climate summit, to lay out their vision for addressing the common challenge of global warming. (AP Photo/Alberto Pezzali)

Молодые экоактивисты требуют действий от участников саммита ООН по климату 05.11.2021

В Глазго, где продолжается климатическая конференция ООН, проходят молодежные протесты. Экоактивисты недовольны бездействием властей в борьбе с изменением климата.

Снижение выбросов CO2 - готова ли к этому Россия? (02.11.2021) 02.11.2021

На международной конференции в Глазго обсуждают, как бороться с глобальным потеплением. Среди участников - лидеры ведущих стран. Путин не поехал.

Осторожно, подделка: в ЕС боятся россиян с фальшивыми ковид-паспортами. "DW Новости" (02.11.2021) 02.11.2021

В Европейском Союзе бьют тревогу. Лаборатория Касперского выявила случаи нелегальной продажи поддельных паспортов о вакцинации европейского образца. Их предлагают в российском сегменте даркнета. С ковид-фальшивками в Евросоюз могут въезжать фактически непривитые граждане. Как это стало возможным? DW смогла поговорить на эту тему в том числе и с представителями Kaspersky Lab.
These stunning scenes show methane bubble frozen in the ice of Sayram Lake in the Bortala Prefecture near the Tian Shan Mountains, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, 17 January 2021.

Более 100 стран поддержали инициативу по сокращению выбросов метана 02.11.2021

Проект сокращения к 2030 году выбросов метана на 30 процентов по сравнению с показателем 2020 года поддержала в том числе Бразилия, пишет Reuters со ссылкой на представителя США.
President Joe Biden speaks during the COP26 U.N. Climate Summit, Monday, Nov. 1, 2021, in Glasgow, Scotland. (AP Photo/Evan Vucci)

Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе 01.11.2021

Джо Байден принес публичные извинения за решение его предшественника выйти из Парижского соглашения по климату. По его мнению, борьба с изменением климата дает "невероятную возможность" для экономики.

Последний шанс спасти планету? В Глазго началась конференция по климату 01.11.2021

В шотландском Глазго стартовала конференция по защите климата. Ее главная задача - разработать план по достижению нулевых выбросов парниковых газов по всему миру к 2050 году. Ведь только так можно задержать глобальное потепление на уровне полутора – двух градусов. Иначе климатические и экологические изменения на Земле станут необратимыми.

Ковидные каникулы в России и заочная дискуссия Байдена с Путиным по климату. DW Новости (01.11.2021) 01.11.2021

В России - худшая ситуация по ковиду в мире. Более 40 тысяч новых случаев заражения Covid-19 и 1155 летальных исходов за сутки. На фоне пика эпидемии россияне в объявленные властями нерабочими дни стоят в очередях... в музеи.

FILE - Britain's Prime Minister Boris Johnson gestures as he makes his keynote speech at the Conservative party conference in Manchester, England, Wednesday, Oct. 6, 2021. Britain agreed to a trade deal with New Zealand on Wednesday, Oct. 20, eliminating tariffs on a wide range of goods as the U.K. seeks to expand economic links around the world following its exit from the European Union. The deal was cemented in a conference call between Johnson and his New Zealand counterpart, Jacinda Ardern, after 16â€¯months of talks by negotiators. (AP Photo/Jon Super, File)

Страна-хозяйка COP26 предостерегла от провала Парижского соглашения по климату 31.10.2021

Премьер Великобритании призвал мировых лидеров к более активным действиям на саммите ООН по климату в Глазго. По его словам, текущих обязательств недостаточно для выполнения Парижского соглашения.
A view of the building of the World Meteorological Organization (WMO) hosting the 50th session of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) on August 8, 2019 in Geneva. - Humanity faces increasingly painful trade-offs between food security and rising temperatures within decades unless it curbs emissions and stops unsustainable farming and deforestation, a landmark climate assessment said the IPCC. (Photo by FABRICE COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

ООН: 2021 год может войти в семерку самых теплых лет 31.10.2021

Последние семь лет могут стать самыми жаркими в истории метеонаблюдений. Глобальная средняя температура в январе-сентябре 2021 года была на 1,09 градуса по Цельсию выше, чем в среднем в 1850-1900 годах.
31.10.2021 ROME, ITALY - OCTOBER 31: British Prime Minister Boris Johnson (5th R), joins G20 leaders during a visit to the Trevi fountain on October 31, 2021 in Rome, Italy. The G20 (or Group of Twenty) is an intergovernmental forum comprising 19 countries plus the European Union. It was founded in 1999 in response to several world economic crises. Italy currently holds the Presidency of the G20 and this year's summit will focus on three broad, interconnected pillars of action: People, Planet, Prosperity. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

Участники саммита G20 хотят достичь углеродной нейтральности к середине века 31.10.2021

В коммюнике по итогам встречи лидеры G20 призвали ограничить глобальное потепление в пределах 1,5 градуса и обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от ковида. По мнению генсека ООН, саммит не оправдал ожиданий.
People take part in the 'Global march for climate justice' while environment ministers meet ahead of Glasgow's COP26 meeting, in Milan, Italy, October 2, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Саммит ООН по климату: последний шанс остановить глобальное потепление? 30.10.2021

Борьба с обезлесением, электромобили и правила торговли на рынке эмиссионных квот - о чем мировые лидеры пытаются договориться на климатическом саммите ООН в Глазго.
European Commission Vice-president Frans Timmermans and European Commissioner for Transport Adina-Ioana Valean (not pictured) present the bloc's strategy for sustainable and smart mobility, during a news conference in Brussels, Belgium, December 9, 2020. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Еврокомиссия: Без финансирования бедных стран климатический кризис не преодолеть 26.10.2021

В преддверии конференции ООН по климату в Глазго вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал оказывать более активную финансовую поддержку бедным странам.
Показать еще