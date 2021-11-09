Повышение средней температуры воздуха и изменения климата на планете.
Периоды резкого похолодания, экстремальная жара, природные катаклизмы последних лет вызваны изменениями климата на Земле. По подсчетам ООН, за 20 лет от наводнений, штормов и других аномальных погодных явлений погибли свыше 600 000 человек. Еще около 250 тысяч будут ежегодно погибать от последствий климатических изменений между 2030 и 2050 годом.
В Европейском Союзе бьют тревогу. Лаборатория Касперского выявила случаи нелегальной продажи поддельных паспортов о вакцинации европейского образца. Их предлагают в российском сегменте даркнета. С ковид-фальшивками в Евросоюз могут въезжать фактически непривитые граждане. Как это стало возможным? DW смогла поговорить на эту тему в том числе и с представителями Kaspersky Lab.
В шотландском Глазго стартовала конференция по защите климата. Ее главная задача - разработать план по достижению нулевых выбросов парниковых газов по всему миру к 2050 году. Ведь только так можно задержать глобальное потепление на уровне полутора – двух градусов. Иначе климатические и экологические изменения на Земле станут необратимыми.
В России - худшая ситуация по ковиду в мире. Более 40 тысяч новых случаев заражения Covid-19 и 1155 летальных исходов за сутки. На фоне пика эпидемии россияне в объявленные властями нерабочими дни стоят в очередях... в музеи.