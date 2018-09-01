 Глобальное потепление: фермеры ФРГ начали приспосабливаться | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 01.09.2018

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Экономика

Глобальное потепление: фермеры ФРГ начали приспосабливаться

Этим летом от жары и засухи пострадали многие страны Европы, в том числе Россия. В Германии аграрии осознали: из-за изменения климата придется иначе хозяйствовать.

Фермер на поле с засохшей кукурузой

Экстремальное лето 2018 года оставит глубокий след в сельском хозяйстве Германии. Дело не только и даже не столько в том, что из-за засухи и неурожая потерпели огромные убытки несколько тысяч фермерских хозяйств, которым теперь приходится оказывать экстренную государственную помощь. После нескольких месяцев аномально сухой и жаркой погоды немецкие аграрии вместе с большинством жителей страны окончательно пришли к осознанию того, что "изменение глобального климата добралось теперь и до нас". А значит, надо что-то делать.

Магистральный путь: отказ от монокультур и диверсификация

Многочисленные публикации в немецких СМИ показывают, что общественная дискуссия идет сейчас в Германии по двум направлениям: как затормозить глобальное изменение климата и как к нему приспособиться. Второй аспект особенно активно обсуждают все те, кто связан с сельским хозяйством страны.

Комбайн на полузасохшем поле

Комбайн завершает сбор урожая на пострадавшем от засухи пшеничном поле в земле Бранденбург

При этом изменение климата понимается не просто как потепление. Ученые достаточно убедительно разъяснили, что повышение средних температур ведет к резкому увеличению числа самых разных природных эксцессов. Это экстремальная жара и засухи, ливни и наводнения, ураганы и штормовые ветра. Как немецкому крестьянину от всего этого защититься?

Магистральный путь - отказ от монокультур, возделывание иных, зачастую новых растений, диверсификация посевов. Ничего принципиально нового в этом пути нет, просто теперь немецкие фермеры пойдут пойдут по нему куда более энергично и последовательно. Ведь опыт нынешнего лета в Германии или, скажем, в Дании, Швеции и России, показал, что больше всего от засухи и жары пострадали хозяйства, специализирующиеся на выращивании пшеницы.  

Соя и кукуруза вместо пшеницы

"Впредь мы будем все чаще встречать в нашем отечественном растениеводстве другие полевые культуры, такие, как соя или пшено", - прогнозирует Франк А. Эверт (Frank A. Ewert), профессор Боннского университета и научный директор Центра по изучению аграрных ландшафтов имени Лейбница (ZALF) в Мюнхеберге в земле Бранденбург на востоке страны, где испокон веков выращивают зерно. 

Соевые бобы

Соевые бобы, выращенные в Баварии на юге ФРГ

В другой "житнице" Германии, земле Нижняя Саксония на северо-западе ФРГ, "фермеры вот уже несколько лет предусмотрительно разводят это богатое белком растение", свидетельствует региональная газета Hannoverische Allgemeine, описывая хозяйства, взявшиеся за выращивание сои в краях, где она раньше не встречалась. Дело в том, что соя, как и кукуруза, довольно хорошо переносит сухость и жару (хотя и не такую экстремальную, как нынешним летом).

"Надо сосредоточиться на более выносливых растениях, а для этого обратить свой взор на юг", - говорит фермер из Нижней Саксонии Хольгер Хеннис (Holger Hennies), отвечая на вопрос еженедельника Die Zeit о том, как обезопасить себя от экстремальных погодных условий. Сам он из "более южных" растений выбрал кукурузу

Теплолюбивые растения продвигаются на север

Продвижение теплолюбивых растений с юга все дальше на север страны - общегерманский тренд, к которому подключились даже виноделы: опыт соседней Бельгии  показывает, что в условиях потепления климата виноград можно вполне успешно выращивать и в "нетрадиционных" регионах.

Сбор винограда

Виноград уродился в Германии в 2018 году прекрасно

В свою очередь, в более южных землях Германии некоторые хозяйства уже экспериментируют с такими тропическими растениями, как батат (сладкий картофель) или, скажем, физалис. Соответственно, все дальше на север отодвигается выращивание, к примеру, салата Айсберг или капусты, привыкших к относительно прохладному климату.

"Однако заниматься одной лишь кукурузой тоже нельзя", - подчеркивает Хольгер Хеннис, участвующий в сельскохозяйственном кооперативе, который выращивает на 600 гектарах наряду с кукурузой также картофель, пшеницу, ячмень, сахарную свеклу и лук. "Если уж говорить об экстремальной погоде, то следует вспомнить прошлый год, когда было слишком много дождей, от которых сильно пострадала как раз кукуруза", - напоминает фермер.

Бизнес станет более устойчивым, но менее прибыльным

Диверсификация посевов позволяет крестьянину компенсировать потери от одной культуры доходами от другой. Однако "отказ от монокультуры одновременно всегда означает и отказ от максимальной доходности", указывает профессор Райнер Брунш (Reiner Brunsch) из Института агротехники и биоэкономики имени Лейбница (ATB).

Биогазовая установка

Эта биогазовая установка работает на рапсе, который растет вокруг нее

Иными словами, диверсификация делает бизнес фермера более устойчивым, но менее прибыльным. Это неминуемо заставит его повышать цены на свои товары - и приведет к удорожанию продовольствия. 

Правда, диверсификация, к сожалению, не всегда возможна, предупреждает профессор Франк А. Эверт: поблизости должны быть малые и средние предприятия, способные перерабатывать разнообразное сельскохозяйственное сырье. Например, ту же сою и кукурузу, ведь это не только пищевые, но также кормовые и технические культуры.

Фермеры производят электричество и принимают туристов

Впрочем, диверсифицировать немецким фермерам приходится не только посевы, но и сам свой бизнес. Так, очень многие крестьянские хозяйства сдают комнаты туристам или устраивают для горожан с детьми знакомство с домашними животными. Собеседник Die Zeit Хольгер Хеннис с товарищами по кооперативу в данный момент устанавливает на своей земле ветрогенератор.

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Ну, а животноводы сооружают рядом с молочными фермами сыроварни или запускают биогазовые установки, вырабатывающие электроэнергию из навоза, или покрывают крыши хлевов солнечными батареями.

Все это происходило и раньше, но скорее из стремления к максимизации прибыли. Теперь же, в условиях изменения климата, подобная "побочная деятельность" становится для немецких крестьян чуть ли не жизненной необходимостью: им надо максимально снизить свою зависимость от все более непредсказуемой погоды, обезопасить себя от возможной жары, которая сожжет посевы, или ливня, который затопит поля, или града, который побьет плоды.       

Немецким фермерам необходимо будет впредь в урожайные годы целенаправленно накапливать финансовые средства на случай все более вероятных природных катаклизмов, и сейчас организации, лоббирующие их интересы, настойчиво добиваются от правительства налоговых льгот для такого рода резервов. Фермерам понадобятся страховки от засухи, но они крайне дорогие, однако правительство могло бы их субсидировать, как это уже делают во Франции, Испании или Нидерландах. Фермерам нужны выносливые растения, и государство могло бы поддержать научные центры, занимающиеся их селекций.

Короче, приспособить отрасль к меняющемуся климату - общенациональная задача. "Я надеюсь, - говорит профессор Франк А. Эверт, - что экстремальные погодные условия последних лет приведут к более интенсивному диалогу на эту тему между учеными, политиками, обществом и аграриями, потому что нам необходимо выработать совместное видение того, каким должно быть сельское хозяйство будущего".

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    Автор: Виктор Вайц


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