Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Глобализация

This picture taken on March 29, 2021 from a nearby tugboat in the Suez Canal shows a view of the Panama-flagged MV 'Ever Given' (operated by Taiwan-based Evergreen Marine) container ship as it begins to move. - Egypt's Suez Canal Authority said on March 29 the Ever Given container ship, which has been blocking the crucial waterway for nearly a week, has been turned in the right direction. The position of the ship has been reorientated 80 percent in the right direction, SCA chief Osama Rabie said in a statement. Over 300 ships are currently waiting to travel through the canal. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Комментарий: Суэцкий канал и глобализация - где тонко, там и рвется 29.03.2021

Контейнеровоз Ever Given удалось частично снять с мели, но последствия блокады Суэцкого канала будут ощущаться еще долго. Из-за коронавируса мировую торговлю и без того лихорадит, пишет Хенрик Бёме.

Ван Хуэйао о политике одного Китая, конфликте с Тайванем, протестах в Гонконге и лагерях для уйгуров 03.12.2020

Ван Хуэйао руководит Центром Китая и глобализации. Он выступает в роли консультанта властей КНР. Вот что политолог говорит о критике политики Пекина по отношению к Гонконгу и Тайваню, а также о нарушении прав уйгуров.

18.02.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Fotograf mach ein Bild von den Weltholzköpfen auf einem Wagen des Rosenmontagszuges. Die Figuren stellen den chinesischen Präsidenten Xi Jin Ping, ben britischen Premierminister Boris Johnson, den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den amerikanischen Präsidenten Donald Trump und den nordkoreanischen Diktator Kim Jon Un dar. Die Wagen des Kölner Rosenmontagszuges wurden während des Richtfestes präsentiert. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Как коронавирус изменил взгляды немцев на мир 18.05.2020

На фоне пандемии COVID-19 почти три четверти жителей Германии стали хуже относиться к США, 36% - к Китаю. Самым важным для ФРГ партнером немцы называют Францию, Россию таковой считают лишь 4%.
23.9.2014 ARCHIV - Der Kremlkritiker Michail Chodorkowski hält am 23.09.2014 bei einer Veranstaltung des Deutsch-Russischen Forums im Haus des Rundfunks in Berlin einen Vortrag. Foto: Rainer Jensen/dpa (zu dpa Ex-Öl-Manager Chodorkowski wirft Kreml Hetze vor vom 09.01.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/R. Jensen

Михаил Ходорковский: Власть делает вид, что она не знает, где я нахожусь 03.10.2019

Михаил Ходорковский после форума правозащитников в Берлине рассказал DW, что думает о "Северном потоке-2", в чем он не согласен с Навальным и зачем России парламентская форма правления.
23.01.2019 *** German Chancellor Angela Merkel speaks during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, Switzerland, January 23, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

Итоги экономического форума в Давосе (25.01.2019) 25.01.2019

Всемирный экономический форум, проходивший под девизом глобализации, завершился в Давосе. Но многие вопросы, которые на нем обсуждались, так и остались открытыми.

Musicians play alphorns during the official opening ceremony of the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, Switzerland, January 22, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

Давосский форум завершился призывом к миру 25.01.2019

49-й Всемирный экономический форум проходил под девизом "Глобализация 4.0". Его президент призвал политиков стремиться к установлению мира - без него невозможно никакое развитие.

Beschreibung: Ankunft der brasilianischen Präsident Jair Bolsonaro in der Schweiz zur WEF Copyright: Alan Santos/Presidência da República do Brasil

В Давосе открылся Всемирный экономический форум 22.01.2019

Давосский форум в нынешнем году проводится под девизом "Глобализация 4.0". Критики считают, что акцент выбран неверно, и сосредоточиться следовало на проблемах климата.

Flags fly in front of the congress centre, the venue of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland Januar 12, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

Глобализация 4.0, или Проблемы форума в Давосе 21.01.2019

Всемирный экономический форум открывается в условиях, когда привычный мировой порядок меняется на глазах. Решение общих проблем надо искать всем вместе, считают организаторы мероприятия.
25.09.2018, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt am Rande der Sitzung der CDU/CSU Fraktion im Bundestag ein Pressestatement ab. In der Sitzung wurde Brinkhaus als Nachfolger von Kauder als CDU/CSU Fraktionsvorsitzender gewählt. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Меркель предостерегла Трампа от нападок на ООН 30.09.2018

ООН нуждается в реформе, однако прежде чем что-то разрушить, необходимо создать новое, заявила немецкий канцлер. Таким образом она ответила на обвинения Дональда Трампа в отношении ООН.
02.07.2017+++ Der Containerschiff-Neubau MV «OOCL Hong Kong» läuft am 02.07.2017 erstmalig den JadeWeserPort in Wilhelmshaven (Niedersachsen) an. Das mit einer Länge von rund 400 Metern und einer Breite von 59 Metern weltgrößte Containerschiff gehört zu dem neu gegründeten Reeder-Großverbund «Ocean Alliance», dessen Schiffe seit Mai wöchentlich Deutschlands einzigen Tiefwasserhafen anlaufen. Foto: Ingo Wagner/dpa | Verwendung weltweit

Индустриальные страны - главные бенефициары глобализации 08.06.2018

Германия на шестом месте в мире среди стран, выигрывающих от глобализации. Россия в конце рейтинга.

Emmanuel Macron, President of France, sits before adressing a plenary session during the 48th Annual Meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Wednesday, January 24, 2018. The meeting brings together entrepreneurs, scientists, corporate and political leaders in Davos, January 23 to 26. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) |

Макрон предлагает создать для Европы десятилетний план 24.01.2018

Французский президент выступает за усиление роли Евросоюза в мире. Для этого Эмманюэль Макрон предлагает разработать десятилетнюю стратегию.
***Frei zur Verwendung für Pressezwecke*** mpressions at the Annual Meeting 2018 of the World Economic Forum in Davos, January 21, 2018 Copyright by World Economic Forum / Mattias Nutt

Что нового, кроме Трампа, принесет Давос-2018? 23.01.2018

23 января сильные мира сего в 48 раз встретятся в Давосе на экономическом форуме. В этом году на нем доминируют политические темы. Среди гостей много политиков, в том числе президент США Трамп.
ARCHIV 15.11.2017 +++ Illustration picture shows riot police at a face off between the police and youngsters, in the city center of Brussels, Wednesday 15 November 2017. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ Foto: Laurie Dieffembacq/BELGA/dpa

Европейцы назвали борьбу с терроризмом основной задачей ЕС 11.01.2018

Bertelsmann Stiftung установил, что взгляд респондентов на задачи ЕС практически не зависит от их позиции по глобализации.

О каком мире мечтают жители разных стран (06.07.17) 06.07.2017

Мы спросили у людей в Германии, России, на Украине и в других странах о том, в каком мире они хотят жить, и какой политики требуют от сильных мира сего накануне саммита G20.

К саммиту G20 готовятся и политики, и демонстранты (03.07.2017) 03.07.2017

За пять дней до саммита в Гамбург приехали 20 тысяч активистов. Подавляющее большинство настроено мирно. Но есть и небольшие группы радикалов, которые, как опасаются в полиции, склонны к насилию.

Teilnehmer der Demonstration G20-Protestwelle demonstrieren am 02.07.2017 in Hamburg auf dem Rathausmarkt. Zur ersten großen Demonstration vor dem G20-Gipfel haben sich gut 4000 Menschen versammelt. Parallel dazu waren bei regnerischem Wetter Boote und Flöße auf der Binnenalster unterwegs. Die Veranstalter hatten Zehntausende Teilnehmer erwartet. (zu dpa Protestwelle» gegen G20-Politik gestartet - Tausende demonstrieren vom 02.07.2017) Foto: Markus Scholz/dpa | Verwendung weltweit

В Гамбурге прошли первые многотысячные акции протеста против G20 02.07.2017

На фоне протестов в преддверии саммита "большой двадцатки" германские власти заявили, что свобода мнений является правилом демократического общества, но беспорядки со стороны экстремистов будут пресекаться.
Показать еще