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Контейнеровоз Ever Given удалось частично снять с мели, но последствия блокады Суэцкого канала будут ощущаться еще долго. Из-за коронавируса мировую торговлю и без того лихорадит, пишет Хенрик Бёме.
Ван Хуэйао руководит Центром Китая и глобализации. Он выступает в роли консультанта властей КНР. Вот что политолог говорит о критике политики Пекина по отношению к Гонконгу и Тайваню, а также о нарушении прав уйгуров.
На фоне пандемии COVID-19 почти три четверти жителей Германии стали хуже относиться к США, 36% - к Китаю. Самым важным для ФРГ партнером немцы называют Францию, Россию таковой считают лишь 4%.
Михаил Ходорковский после форума правозащитников в Берлине рассказал DW, что думает о "Северном потоке-2", в чем он не согласен с Навальным и зачем России парламентская форма правления.
Всемирный экономический форум, проходивший под девизом глобализации, завершился в Давосе. Но многие вопросы, которые на нем обсуждались, так и остались открытыми.
49-й Всемирный экономический форум проходил под девизом "Глобализация 4.0". Его президент призвал политиков стремиться к установлению мира - без него невозможно никакое развитие.
Давосский форум в нынешнем году проводится под девизом "Глобализация 4.0". Критики считают, что акцент выбран неверно, и сосредоточиться следовало на проблемах климата.
Всемирный экономический форум открывается в условиях, когда привычный мировой порядок меняется на глазах. Решение общих проблем надо искать всем вместе, считают организаторы мероприятия.
ООН нуждается в реформе, однако прежде чем что-то разрушить, необходимо создать новое, заявила немецкий канцлер. Таким образом она ответила на обвинения Дональда Трампа в отношении ООН.
Германия на шестом месте в мире среди стран, выигрывающих от глобализации. Россия в конце рейтинга.
Французский президент выступает за усиление роли Евросоюза в мире. Для этого Эмманюэль Макрон предлагает разработать десятилетнюю стратегию.
23 января сильные мира сего в 48 раз встретятся в Давосе на экономическом форуме. В этом году на нем доминируют политические темы. Среди гостей много политиков, в том числе президент США Трамп.
Bertelsmann Stiftung установил, что взгляд респондентов на задачи ЕС практически не зависит от их позиции по глобализации.
Мы спросили у людей в Германии, России, на Украине и в других странах о том, в каком мире они хотят жить, и какой политики требуют от сильных мира сего накануне саммита G20.
За пять дней до саммита в Гамбург приехали 20 тысяч активистов. Подавляющее большинство настроено мирно. Но есть и небольшие группы радикалов, которые, как опасаются в полиции, склонны к насилию.
На фоне протестов в преддверии саммита "большой двадцатки" германские власти заявили, что свобода мнений является правилом демократического общества, но беспорядки со стороны экстремистов будут пресекаться.
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