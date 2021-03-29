Глобализация

Ван Хуэйао о политике одного Китая, конфликте с Тайванем, протестах в Гонконге и лагерях для уйгуров

Ван Хуэйао руководит Центром Китая и глобализации. Он выступает в роли консультанта властей КНР. Вот что политолог говорит о критике политики Пекина по отношению к Гонконгу и Тайваню, а также о нарушении прав уйгуров.