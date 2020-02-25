 Главы МИД 16 стран призвали Россию и США к переговорам о расширении СНВ-3 | Новости из Германии о Германии | DW | 25.02.2020

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Германия

Главы МИД 16 стран призвали Россию и США к переговорам о расширении СНВ-3

Министр иностранных дел ФРГ и его коллеги из 15 стран мира в рамках Стокгольмской инициативы выразили приверженность "ядерному разоружению" и нераспространению ЯО.

Американская твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности MGM-31C Першинг 2

Американская твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности MGM-31C "Першинг 2" (фото из архива)

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и его коллеги из 15 стран мира, включая Швейцарию, Швецию, Норвегию и Южную Корею и Японию, выразили свою безоговорочную приверженность "ядерному разоружению, нераспространению и использованию ядерной энергии в мирных целях". Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел, обнародованном во вторник, 25 февраля, в Берлине в рамках Стокгольмской инициативы по разоружению, демобилизации и реинтеграции (SIDDR).

Документ принят в связи с 50-летием вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Кроме того, встреча министров - это часть подготовки к обзорной конференции ДНЯО, которая пройдет в конце апреля  в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Главы МИД озабочены "тревожными тенденциями"

Контекст

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"Мы едины в нашей решимости укреплять ДНЯО на фоне тревожных тенденций - расползания структуры контроля над вооружениями, которая служила и должна и впредь эффективно служить глобальной безопасности", - подчеркнули авторы заявления, обратив внимание и на другие негативные явления, включая "все более напряженные отношения между государствами" и риски, связанные с новыми оружейными технологиями.

Главы МИД 16 стран мира рекомендовали государствам, обладающим ядерным оружием, максимально повысить прозрачность своих ядерных арсеналов и проявить ядерную сдержанность "на самом высоком политическом уровне".

"Все страны должны воздерживаться от вступления в новую гонку вооружений", - указывается далее в документе.

Россию призвали продлить СНВ-3

В заявлении отдельно упоминаются Россия и США. Авторы документа, в частности, призвали их продлить срок действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3 (американское название - START), истекающего в 2021 году, и начать переговоры "о его возможном расширении, - тем самым способствуя стратегической стабильности".

Всего в документе содержатся 22 предложения, касающиеся дальнейших шагов в области ядерного разоружения. При этом, как отмечает агентство dpa, из девяти держав так называемого ядерного клуба, включающего, в частности, РФ, США, Великобританию, Францию и Китай, за столом переговоров в Берлине не было ни одной.

Мас примет участие в заседании Совбеза ООН по ДНЯО

Между тем, как сообщило агентство AFP, глава МИД Германии Хайко Мас 26 февраля отправится в Нью-Йорк с двухдневным визитом. Там он собирается присутствовать на заседании Совбеза ООН по ДНЯО, где, в частности, заслушают экспертов в рамках подготовки к апрельской обзорной конференции.

В середине февраля стало известно, что США не могут найти спецпосланника для переговоров с РФ по СНВ-3. По данным онлайн-издания Politico, поиски подходящего кандидата начались еще в конце 2019 года, однако выбор осложняется тем, что президент США Дональд Трамп, вероятно, возложит на спецпосланника также задачу привлечь к переговорам о контроле над вооружениями Китай.

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    Автор: Григорий Аросев


Контекст

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

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