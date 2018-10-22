 Главу Siemens убийство Хашогги впечатлило больше аннексии Крыма | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 22.10.2018

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Экономика

Главу Siemens убийство Хашогги впечатлило больше аннексии Крыма

Джо Кезер отказался от участия в саудовском "Давосе в пустыне" по политическим причинам. В марте 2014 года, в похожей ситуации, он в Россию поехал. DW сравнила два знаковых события.

Джо Кезер

Глава Siemens Джо Кезер

Ехать? Не ехать? Второй раз за последние четыре с половиной года мировая политика заставила главу Siemens Джо Кезера (Joe Kaeser) под пристальным вниманием общественности делать трудный, знаковый выбор между экономическими интересами и политическими, моральными, этическими принципами.

"Давос в пустыне": участвовать или не участвовать?

В марте 2014 года он, руководитель одного из самых известных в мире немецких концернов, должен был решить, поедет ли он в Москву на заранее запланированную встречу с Владимиром Путиным спустя всего несколько дней после того, как президент России аннексировал Крым. Многие страны мира резко осудили этот шаг как вопиющее нарушение международного права. Кезер поехал, чтобы не наносить ущерб российскому бизнесу компании. 

Владимир Путин и Джо Кезер

Владимир Путин встречается с Джо Кезером 26 марта 2014 года в Кремле

Четыре с половиной года спустя перед Джо Кезером встал вопрос, ехать ли в Эр-Рияд на давно запланированную на 23-25 октября 2018 года международную конференцию инвесторов Future Investment Initiative (FII-2018). Ведь этот визит состоялся бы вскоре после того, как сотрудники спецслужб Саудовской Аравии убили в консульстве этой страны в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги, совершив тем самым вопиющее преступление и нарушение международного права (в котором саудовские власти теперь уже частично признались). 

От участия в этом престижном и сулящем выгодные сделки мероприятии, неформально названном "Давосом в пустыне", из протеста отказались многие представители мировой бизнес-элиты (и известные политики), причем еще на прошлой неделе и даже раньше. А вот Джо Кезер, в отличие от руководителей таких крупных американских, британских, французских или швейцарских компаний и банков, как, Ford, Uber, JP Morgan, Virgin, HSBC, EDF, AccorHotels, BNP Paribas, Société Générale, ABB, Credit Suisse, колебался до последнего момента.

Как Джо Кезер оценивал нарушения международного права

О решении не ехать в Эр-Рияд глава Siemens объявил в "Твиттере" днем в понедельник, 22 октября, меньше чем за сутки до начала конференции. А неделей раньше, 16 октября, разъясняя журналистам, почему он пока не сделал оргвыводов из "дела Хашогги", Джо Кезер отмечал, что "человек пропал без вести" и это вызывает серьезную тревогу. "Но если мы перестанем разговаривать со странами, в которых люди пропадают без вести, то мне пришлось бы сидеть дома, потому что мне не с кем было бы говорить".

Джамаль Хашогги заходит в консульство Саудовской Аравии

Джамаль Хашогги заходит в консульство Саудовской Аравии и уже больше никогда не выйдет оттуда

Сопоставим: отвечая в марте 2014 года телеканалу ZDF, почему он после присоединения Крыма не отказался встречаться в Кремле с Владимиром Путиным, Джо Кезер заявил, что "мы в своем долгосрочном планировании не очень-то руководствуемся краткосрочными турбуленциями".

Таким образом, российскую вооруженную операцию в Крыму и аннексию украинского полуострова Джо Кезер расценил в свое время как "краткосрочные турбуленции", а исчезнувшего в саудовском консульстве Джамаля Хашогги глава Siemens счел обычным "пропавшим без вести", хотя к этому моменту уже было более чем очевидным, что речь идет об убийстве с участием саудовских государственных служащих, причем, не исключено, особо жестоком.

Что это: наивность, цинизм, отсутствие политического чутья, сознательное пренебрежение нормами современной деловой этики и общественным мнением? Или безоговорочное, бескомпромиссное отстаивание интересов вверенного ему концерна, его акционеров и его примерно 370 тысяч сотрудников по всему миру? 

Огромные надежды на "города будущего" Neom

Ведь и Россия, где Siemens работает с 1852 года, и Саудовская Аравия, где первые деловые контакты были установлены в 1929 году, являются сегодня для немецкого концерна очень важными рынками. В последние годы Siemens получил от Саудовской Аравии, в частности, заказ на пять газовых турбин большой мощности (которые в Европе все труднее продать из-за падения спроса), а также на 67 электропоездов для строящегося в Эр-Рияде метро.

Территория города Неом из космоса

Снимок со спутника: под проект супергорода Neom отведена гигантская территория

Но все это блекнет по сравнению с теми перспективами, которые открывались перед Siemens в рамках футуристического проекта "города будущего" Neom. Саудовцы хотят соорудить его в пустыне на северо-западе своей страны на берегу Красного моря вблизи Суэцкого канала на территории, которая примерно в 10 раз превосходит площадь Москвы.

Вдохновитель этого проекта, амбициозный наследный принц Мухаммед бен Сальман, намерен привлечь в Неом инвестиции в размере 500 миллиардов долларов. Такому технологичному, экологичному, комфортному супергороду, естественно, в большом количестве потребуется энергетическое оборудование, рельсовый транспорт, решения для автоматизации зданий, медицинская техника, а это как раз все то, на чем специализируется сегодня Siemens.

Клаус Кляйнфельд: "свой человек" в Эр-Рияде

Так что его мюнхенская штаб-квартира стала не без оснований рассчитывать на серьезную часть намечающегося инвестиционного пирога. Там более (какая удача!) руководителем всего этого проекта и своим личным советником наследный принц Мухаммед назначил немца Клауса Кляйнфельда (Klaus Kleinfeld), который в 2005-2007 годах возглавлял Siemens и сделал Джо Кезера финансовым директором концерна.

Клаус Кляйнфельд и Мухаммед бен Сальман

Клаус Кляйнфельд возглавил любимый проект наследного принца Мухаммеда бен Сальмана

Отсюда и повышенный интерес немецкого технологического гиганта к Саудовской Аравии, отсюда и роль стратегического партнера, фактически соорганизатора конференции FII, ведь "Давос в пустыне" - это именно та площадка, на которой, по идее, должны были бы закладываться основы будущих инвестиционных решений для супергорода Neom. Отсюда и долгие мучительные сомнения Джо Кезера: ехать или не ехать?      

Ведь понятно, что из-за демонстративного отказа от поездки в Эр-Рияд можно потерять многомиллионные и даже многомиллиардные заказы. Впрочем, другие крупные компании такая угроза не отпугнула. По мере того, как стали выясняться обстоятельства "исчезновения" Джамаля Хашогги, от участия в FII довольно быстро отказались и швейцарский банк Credit Suisse, другой стратегический партнер конференции, и, к примеру, компания Uber, у которой не только большие интересы в Саудовской Аравии, но и крупные саудовские акционеры-совладельцы. 

Вспоминал ли глава Siemens свой жест лояльности Путину?

А основатель группы компаний Virgin, британский предприниматель Ричард Брэнсон не ограничился бойкотом конференции, а со своей стороны заморозил сразу несколько проектов в Саудовской Аравии. При этом миллиардер заявил, что связывал большие надежды с реформами принца Мухаммеда, но если сообщения о судьбе Хашогги подтвердятся, то "во всех западных странах" радикально пересмотрят перспективы делового сотрудничества с правительством Саудовской Аравии.

Контекст

Политики ряда стран не верят в официальную версию Эр-Рияда о гибели журналиста Джамаля Хашогги во время драки. Немецкие "зеленые" требуют прекратить поставки вооружений в Саудовскую Аравию. (20.10.2018)

Поставлять оружие Саудовской Аравии невозможно, пока не раскрыто дело Джамаля Хашогги, заявила Ангела Меркель. Руководство СДПГ также призывает пересмотреть отношения с Эр-Риядом. (22.10.2018)

Журналист Джамаль Хашогги был убит в саудовском консульстве в ходе ссоры и драки, признали официальные лица Саудовской Аравии. В связи с расследованием задержаны 18 человек. (20.10.2018)

Демонстративный неприезд главы немецкого концерна Siemens Джо Кезера на встречу с президентом РФ свидетельствует о глубине конфликта вокруг поставки турбин в Крым, считает Андрей Гурков. (12.10.2017)

Подобная решимость других капитанов большого бизнеса наверняка помогла Джо Кезеру преодолеть сомнения. Он, по его собственному признанию, прислушался к обращенным непосредственно к нему настоятельным призывам целого ряда немецких политиков различных партий не ехать в Эр-Рияд в нынешней обстановке. Не исключено, что определенную роль сыграло замораживание экспорта немецкого оружия в Саудовскую Аравию, о котором объявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Возможно, свою роль сыграл и опыт поездки к Владимиру Путину после аннексии Крыма. Джо Кезер, по всей видимости, рассчитывал тогда, что его визит в Москву (в тот момент пропагандистски крайне выгодный Кремлю) обеспечит его концерну наибольшее благоприятствование в России. Чего он не учел, так это режима международных санкций, который не мог не последовать за нарушением международного права. Он резко ухудшил перспективы экономики РФ и тем самым бизнеса Siemens на российском рынке.

И чего Джо Кезер уж точно не ожидал, так это того, что в ответ на его жест лояльности Москва больше всего подставит именно Siemens, когда в нарушение контракта и санкционного режима обманным путем отправит заказанные у немецкого концерна турбины в Крым.

Извлек ли немецкий топ-менеджер уроки из той истории? Неизвестно. Но, оказавшись второй раз за четыре с половиной года перед необходимостью выбирать между экономическими интересами и политическими, моральными, этическими принципами, он на этот раз от поездки отказался.

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    В 1846 году Вернер фон Сименс (Werner von Siemens) изобрел стрелочный телеграф, ставший предшественником факсимильного аппарата. Чтобы наладить серийное производство, вместе с механиком Иоганном Гальске (Johann Halske) он создал фирму Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske. В берлинской мастерской десять умельцев выпустили первую партию таких телеграфов.

  • Работники Siemens на фабрике в Берлине

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Из мастерской на фабрику

    В 1850-е годы на фабрике Siemens наладили стандартизированное серийное производство. Здесь сконструировали паровые двигатели и придумали первые генераторы. Открытие электродинамического принципа - одно из главных достижений Сименса: он создал условия, при которых производство электроэнергии в больших объемах стало реальностью.

  • Уникальное судно Фарадей

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Уникальное судно

    В 1864 году фирма потерпела серьезные убытки, связанные с неудачной прокладкой телеграфного кабеля через Средиземное море. Спустя десять лет при помощи специального судна "Фарадей", оснащенного кабелеукладочной машиной, удалось связать Ирландию и США. В последующие годы таким же способом было проложено еще шесть трансатлантических линий.

  • Электрический трамвай в Берлине

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Транспорт будущего

    В 1879 году фирма Siemens & Halske представила первую в мире электрическую железную дорогу, работающую от внешнего источника питания. Уже в 1881 году открылось трамвайное сообщение с длиной пути в два с половиной километра. Электрический трамвай мог развивать скорость до 30 км/ч и следовал от берлинской станции Лихтерфельде.

  • Вернер фон Сименс

    Взлеты и падения концерна Siemens

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    Помимо технических изобретений Вернер фон Сименс был известен и как меценат. Деньги он жертвовал на развитие науки, в частности, на основание Берлинской национальной физико-технической лаборатории. Кроме того он заботился о сотрудниках своей компании: создал пенсионный фонд и библиотеку, сократил рабочий день. В 1890 году Сименс ушел в отставку, а спустя два года скончался от воспаления легких.

  • Сименсштадт

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Город-фирма

    Компания увеличивалась с каждым годом. В 1897 году фирма Siemens & Halske приобрела незаселенную территорию на северо-западе Берлина. Постепенно здесь концентрировалось произоводство и строилось жилье для работников. В 1914 году эта площадь стала районом города и получила название Сименсштадт (Siemenssstadt).

  • Документ из концентрационного лагеря Равенсбрюк

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Труд подневольных рабочих

    Во время Второй мировой войны Siemens & Halske использовала труд подневольных рабочих, в частности, узников женского концлагеря Равенсбрюк, на территории которого компания возвела завод. Женщины занимались сборкой телефонов и другого оборудования связи. Лишь в конце 1990-х фирма создала специальный фонд для выплаты компенсаций.

  • Фабрика Siemens в Берлине

    Взлеты и падения концерна Siemens

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    Турбины, средства автоматизации, железные дороги, электростанции, частные коммуникационные системы, медицинская техника, стиральные машины, - чего только не выпускала компания Siemens. К началу 1980-х годов фирма открыла свои производства в 37 странах. В 1990-х годах две трети выручки составили именно зарубежные доходы.

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  • Поезд ICE

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    Самый большой заказ в истории концерна - на более 6 миллиардов евро - Siemens получил от немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на создание новых поездов ICE. Еще одна крупная сделка была заключена в Египте: там строится самая мощная газовая электростанция в мире.

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    Взлеты и падения концерна Siemens

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  • Газовые турбины Siemens

    Взлеты и падения концерна Siemens

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    Автор: Хильке Фишер, Ксения Сафронова


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