Главу штаба Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток

Симоновский районный суд Москвы в среду, 22 мая, приговорил Леонида Волкова, одного из ведущих сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), к аресту на 20 суток, передает корреспондент DW. Накануне активиста задержали из-за митинга против повышения пенсионного возраста, который состоялся 9 сентября 2018 года.

Суд признал Волкова организатором публичного мероприятия, потому что тот, в частности, агитировал через интернет. Как сообщил сам Волков, сотрудники ЦПЭ по ЮАО обвинили его в том, что 9 сентября он вел трансляцию митингов.

Лаонид Волков проходил по статье 20.2, части 4 Кодекса РФ об административных правонарушениях - "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Она предусматривает административный штраф от 100 000 до 300 000 рублей, обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест на срок до 20 суток.

В связи с арестом соратник Алексея Навального не сможет принять участие в крупнейшей в Германии ежегодной международной медиаконференции Global Media Forum в Бонне, которую проводит медиакомпания DW и на которую Леонид Волков был приглашен.

На митингах против пенсионной реформы были задержаны сотни россиян

9 сентября акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли в десятках российских городов. По всей стране были задержаны более тысячи человек. В ряде городов полицейские применили резиновые дубинки и другие спецсредства против протестующих. В отношении двух участников акций было возбуждено уголовное дело.

По данным "ОВД-Инфо", одного из фигурантов, Виктора Федосеева, суд Москвы направил на принудительное лечение. В мае суд планирует решить, нуждается ли в принудительном лечении Виктор Костылев - другой обвиняемый по делу. Экспертиза диагностировала у него шизотипическое расстройство.

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