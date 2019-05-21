 Главу штаба Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток | Новости из Германии о России | DW | 22.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Главу штаба Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток

Леонид Волков арестован из-за митинга против повышения пенсионного возраста. Соратник Алексея Навального не сможет принять участие в конференции Global Media Forum, которую проводит DW.

Леонид Волков в зале суда

Леонид Волков в зале суда

Симоновский районный суд Москвы в среду, 22 мая, приговорил Леонида Волкова, одного из ведущих сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), к аресту на 20 суток, передает корреспондент DW. Накануне активиста задержали из-за митинга против повышения пенсионного возраста, который состоялся 9 сентября 2018 года.

Суд признал Волкова организатором публичного мероприятия, потому что тот, в частности, агитировал через интернет. Как сообщил сам Волков, сотрудники ЦПЭ по ЮАО обвинили его в том, что 9 сентября он вел трансляцию митингов. 

Лаонид Волков проходил по статье 20.2, части 4 Кодекса РФ об административных правонарушениях - "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Она предусматривает административный штраф от 100 000 до 300 000 рублей, обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест на срок до 20 суток.

Контекст

Госдума России 26 сентября единогласно приняла все поправки к законопроектам о пенсионной реформе, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности - у DW. (25.09.2018)

Леонид Волков сообщил, что его задержали за повторное нарушение порядка проведения митинга в связи с протестом против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года. (21.05.2019)

В связи с арестом соратник Алексея Навального  не сможет принять участие в крупнейшей в Германии ежегодной международной медиаконференции Global Media Forum в Бонне, которую проводит медиакомпания DW и на которую Леонид Волков был приглашен.

На митингах против пенсионной реформы были задержаны сотни россиян

9 сентября акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли в десятках российских городов. По всей стране были задержаны более тысячи человек. В ряде городов полицейские применили резиновые дубинки и другие спецсредства против протестующих. В отношении двух участников акций было возбуждено уголовное дело.

По данным "ОВД-Инфо", одного из фигурантов, Виктора Федосеева, суд Москвы направил на принудительное лечение. В мае суд планирует решить, нуждается ли в принудительном лечении Виктор Костылев - другой обвиняемый по делу. Экспертиза диагностировала у него шизотипическое расстройство.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Ёлкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Правительство дождалось результатов выборов

    О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин

    Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России - Медведев говорит лежащему на футбольном поле пенсионеру, чтобы тот не симулировал, а встал и играл

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Поышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018

    Примечательно, что о планах повысить пенсионный возраст правительство РФ объявило во время ЧМ-2018. По мнению экспертов, власти сделали беспроигрышную ставку на спортивную эйфорию.

  • Карикатура Сергея Елкина на пенсионную реформу в РФ. Красная Шапочка, встретив волка, говорит ему: Иду рассказать бабушке про пенсионную реформу

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Профсоюзы - против повышения

    Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в РФ: пенсионер приседает с гантелями

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионерам приказано долго жить

    Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

  • Карикатура Сергея Елкина о перспективах пенсионеров в РФ

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Какие пенсионеры нужны в России

    В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    В ответ на планы правительства повысить пенсионный возраст многие россияне вышли на улицы. Первые многочисленные акции, инициированные Алексеем Навальным, прошли 1 июля в трех десятках российских городов. С тех пор акции против повышения пенсионного возраста повторяются с заметной регулярностью.

  • Смерть с косой нападает на пенсионера на арене амфитеатра. Сидящие в ложе депутаты Госдумы показывают большим пальцем вниз (карикатура)

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Когда карикатуристу не до смеха

    19 июля Госдума одобрила законопроект пенсионной реформы в первом чтении. Правда, не единодушно: "за" выступили 328 депутатов, "против" - 104.

  • Пенсионеры пытаются дотянуться до высоко расположенного окошка с надписью Выплата пенсий - карикатура Сергея Елкина

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Как дотянуть до пенсии в России

    После того как Наталья Поклонская проголосовала против пенсионной реформы, ее жестко раскритиковали в "Единой России". Пока единороссы спорят, россияне думают о шансах до этого возраста дожить.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионная реформа по-володински: а ну-ка, получи!

    Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова на вопрос о том, как дожить до пенсии, посоветовал заниматься спортом. Слова спикера Госдумы вызвали резкую критику в стране.

  • Путин держит в руках подушку с надписью Пенсионная реформа и говорит: Вот тут я вам немного смягчу.

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Путин о пенсионной реформе: мягко стелет, но жестко спать?

    Выступая со специальным посланием на тему пенсионной реформы, президент РФ предложил немного ее смягчить, например, повысить женщинам возраст выхода на пенсию не на 8, а на 5 лет.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 12:39

Жестокие задержания и "выборы без выбора": как в РФ прошло 9 сентября

Контекст

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

Объявленные властями России планы повышения пенсионного возраста вызвали широкие дискуссии в стране. Не остался в стороне от них и карикатурист Сергей Елкин. (29.06.2018)  

Ссылки в интернете

Статья 20.2. Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ)

Global Media Forum - международная медийная конференция в Бонне

Аудио- и видеофайлы по теме

Жестокие задержания и "выборы без выбора": как в РФ прошло 9 сентября  

Как сторонники Навального готовят акцию против пенсионной реформы  

Как пенсионная реформа выводит людей на улицы  

Также по теме

Russland Demo gegen Jarowaja-Gesetz

Задержанного в Москве менеджера ФБК Волкова оставят в полиции до суда 21.05.2019

Леонид Волков сообщил, что его задержали за повторное нарушение порядка проведения митинга в связи с протестом против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года.

Russland Opositioneller Leonid Volkov

Евродепутаты критикуют задержание в Москве Леонида Волкова 21.05.2019

Члены Европарламента полагают, что российские власти прибегают к методам устрашения, задерживая оппозиционеров. Эльмар Брок и Ребекка Хармс подвергли критике задержание соратника Навального Леонида Волкова.

Russland | Treffen von Alexey Navalny mit unabhängigen Kandidaten für Moskauer Duma

Партия Навального "Россия будущего" пытается зарегистрироваться в девятый раз 16.05.2019

Российский оппозиционер Навальный пытается учредить собственную партию с 2012 года, однако Минюст под различными предлогами отказывает в регистрации.

Реклама

Самые читаемые

Меркель, Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта в Донбассе  

Меню для детского сада: чем в Германии кормят дошкольников  

Истребители США перехватили российские самолеты у побережья Аляски  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно