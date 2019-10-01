 Главу НИИ онконцентра им. Блохина обвинили в смерти детей | Новости из Германии о России | DW | 08.12.2019

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Россия

Главу НИИ онконцентра им. Блохина обвинили в смерти детей

Из-за нововведений нового главы НИИ детской онкологии и гематологии двое детей не смогли восстанавиться после трансплантации костного мозга, считает профсоюз врачей.

Врач у монитора

За последние сутки в отделении трансплантации костного мозга НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина умерли две пациентки в возрасте 14 и 17 лет. Об этом сообщает профсоюз "Альянс врачей" на своем сайте в воскресенье, 8 декабря. Он обвиняет в смерти детей действия нового директора НИИ Светланы Варфоломеевой и ее заместителя Кирилла Киргизова, после назначения которых разгорелся скандал с увольнением десяти онкологов.

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева рассказала в интервью "МБХ Медиа", что когда девочки проходили восстановление после трансплантации костного мозга, Киргизов отстранил от работы с ними одного доктора и назначил врачей из Центра детской гематологии имени Рогачева, откуда в НИИ ранее перешла Варфоломеева. Новые врачи радикально поменяли схему лечения, и это привело к резкому ухудшению состояния пациентов, состояние которых "не вызывало никаких опасений", считает Васильева.

Контекст

Врачи института детской онкологии НМИЦ Блохина пожаловались на руководство и написали заявления об увольнении. Родители больных детей их поддержали. Но Минздрав обвинил онкологов в нарушении врачебной этики. (01.10.2019)

Работает по 12 часов в сутки, а ночью еще таксует, чтобы прокормить семью. Такова реальность жизни врача государственной больницы в РФ. В месяц он зарабатывает меньше курьера. (21.11.2019)

Бывший замглавы НИИ Максим Рыков в распространенном в интернете видеообращении заявил, что Варфоломеева и Киргизов "в угоду личным амбициям и желая личного обогащения разогнали" команду профессора Владимира Миткевича, которая "выхаживала каждого" и за последние два года работы потеряла всего одного ребенка. Рыков требует проведения расследования и независимой экспертизы проведенного лечения погибших.

Онкологи написали Путину и опубликовали видеообращение

После того, как Варфоломеева в июне возглавила НИИ, его сотрудники направили открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить ее в отставку. Врачи жаловались на снижение зарплат и то, что Варфоломеева предложила несогласным с ее политикой уволиться по собственном желанию. Нового главу НИИ обвиняют в том, что она "вытравливает старый коллектив", пытаясь заменить его своими людьми. Рыкин и еще трое его коллег летом записали видеообращение на YouTube, которое перепостили десятки блогеров и политиков.

В октябре комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения Варфоломеевой, сообщив, что только 5 из 52 опрошенных сотрудников отделения НИИ высказывали недовольство руководством. В ноябре стало известно, что в общей сложности во время конфликта из онкоцентра ушли девять врачей. Сами уволившиеся онкологи утверждали, что министерство здравоохранения запретило принимать их на работу в другие клиники.

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  • Кесарево сечение на рисунке 1506 года

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  • Роберт Кох во время экспедиции в Южную Африку в 1896 году

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    Медицинские и анатомические музеи в Германии

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  • Вильгельм Конрад Рёнтген

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  • Водные процедуры по методу Кнайпа. Фотография 1935 года

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

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  • Хильдегарда Бингенская

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  • Искушение Святого Антония

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  • Скелеты сиамских близнецов из коллекции в Галле

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    Анатомическая коллекция Мекелей (Meckelsche Sammlung) Университета имени Лютера в городе Галле (Зале). Первыми экспонатами стали препараты из частной коллекции, собранной берлинским анатомом XVII века Иоганном Мекелем. Дело продолжили его сын и внук. Последний, названный в честь деда, стал основателем современной тератологии - науки, изучающей уродства.

  • Урок анатомии доктора Тульпа. Картина Рембрандта, 1632 год. Королевская галерея в Гааге

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  • Врачебные инструменты эпохи Ренессанса

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

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  • Рисунки Леонардо да Винчи

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Медико-историческая коллекция Рурского университета (Medizinhistorische Sammlung der Ruhr-Universität) в Бохуме. В музее, расположенном в башне бывшей шахты, собрано более 10 тысяч инструментов и аппаратов из всех областей медицины XIX-XX веков. В центре внимания постоянной экспозиции - история изучения тайн человеческого тела и этические вопросы.

  • Аптекарские склянки

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей истории медицины и фармакологии Университета имени Христиана Альбрехта (Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) в Киле. Основан в 1980-х годах после передачи университету одной частной коллекции из Швейцарии. Помимо инструментов и техники здесь представлены объекты, относящиеся к народной и этномедицине.

  • Один из экспонатов музея

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

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  • Защитный костюм от чумы времен Средневековья

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  • Дом сумасшедших. Рисунок 1834 года

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  • МРТ-изображение головы человека

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Немецкий музей эпилепсии (Deutsches Epilepsiemuseum Kork) в городе Кель. Находится в районе Корк в помещениях Музея ремесел. Открыт по воскресным дням. Этот первый в мире музей, посвященный эпилепсии, был открыт в 1998 году. Рассказывает об истории болезни, диагностике, методах лечения, а также отражении в религиозном искусстве и других произведениях.

  • Доктор Айзенбарт. Карикатура 1840 года

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей истории дантистики (Dentalhistorisches Museum) в Чадрасе. Был открыт в 2000 году в одном из зданий замка Колдиц, а через несколько лет переехал в парк, находящийся по соседству. Музей располагает экспонатами, книгами и документами из более чем ста больших и малых частных коллекций. Экспозиция интересна не только профессионалам, но широкой публике.

  • Монокль

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Оптический музей (Optisches Museum Jena) в Йене. Специальные разделы его обширной экспозиции посвящены истории очков, офтальмологических приборов и микроскопов. В одном из помещений воссоздана старая мастерская фирмы Zeiss 1866 года.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:26

Из крупнейшего в стране детского онкоцентра уходят врачи

Контекст

Медицинские и анатомические музеи в Германии

Экспозиции этих музеев рассказывают об истории медицины и фармакологии, о болезнях, целебных травах, важных открытиях, о знаменитых врачах и ученых. (07.04.2015)  

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"Альянс врачей" - о гибели двух пациенток в НИИ онконцентра имени Блохина

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