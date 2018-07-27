 Главу медиаконцерна CBS обвинили в сексуальных домогательствах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.07.2018

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Мир

Главу медиаконцерна CBS обвинили в сексуальных домогательствах

68-летний Лесли Мунвес домогался, по меньшей мере, шести сотрудниц CBS. Глава медиакоцерна признал свое недостойное поведение. Руководство CBS объявило о проведении внутреннего расследования.

Лесли Мунвес (фото из архива)

Лесли Мунвес (фото из архива)

Главу американского медиаконцерна CBS Лесли Мунвеса обвиняют в сексуальных домогательствах. Шесть сотрудниц компании заявили, что Мунвес неподобающим образом прикасался к ним, целовал и запугивал, пишет в пятницу, 27 июля, журнал The New Yorker.

Контекст

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По информации The New Yorker, шесть сотрудниц CBS подверглись домогательствам со стороны 68-летнего Мунвеса в период между 1980 и 2010 годами. Так, четыре женщины сообщили, что Лесли Мунвес целовал или трогал их во время рабочих встреч. Две других женщины заявили, что глава CBS запугивал их и угрожал разрушить им карьеру.

Мунвес: "Ошибка, о которой я невероятно жалею"

Лесли Мунвес признал недостойное поведение. Он заявил, что "десятилетия назад были времена", когда он "проявлял любезность к некоторым женщинам, чтобы расположить их к себе", и таким образом ставил их в неловкое положение. "Речь идет об ошибке, о которой я невероятно жалею", - пояснил Мунвес. По словам главы CBS, он всегда понимал, что "нет значит нет" и никогда не пользовался своим положением, чтобы навредить карьере своих сотрудниц.

Помимо прочего, из материала The New Yorker следует, что сексуальные домогательства были в принципе нередким явлением в стенах CBS. Наблюдательный совет медиаконцерна объявил о проведении внутреннего расследования. После корпорация намерена принять соответствующие меры.

Дебаты #MeToo

Текст о домогательствах на CBS написал журналист Ронан Фэрроу. В октябре 2017 года он разоблачил голливудского продюсера Харви Вайнштейна, что вызвало общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo. О претензиях к продюсеру заявили более 70 женщин. Вайнштейн признал факты неподобающего поведения, однако по-прежнему отвергает обвинения в сексуальных действиях не по обоюдному согласию.

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    Автор: Никита Баталов


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