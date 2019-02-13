Главред Tut.by не признала вину на процессе в Минске

В Минске во вторник, 12 февраля, начался процесс по делу главного редактора белорусского портала tut.by Марины Золотовой. Ее обвиняют в "бездействии должностного лица", в результате чего, по версии следствия, был причинен "существенный вред государственным и общественным интересам", заявил судья Александр Петраш. Общая сумма материальных претензий к Золотовой, согласно гособвинителю Юлии Харчейкиной, составляет около 70 тысяч белорусских рублей (более 2 млн российских рублей).



Как передает из зала суда корреспондент DW, Золотова не признала обвинения в ее адрес, заявив, что в ее действиях нет состава преступления. На заседании присутствовали более 100 представителей СМИ. Золотову при входе в зал суда присутствующие встретили аплодисментами.

Марина Золотова осталась единственной обвиняемой по делу о несанкционированном доступе к информационным ресурсам государственного агентства БелТА в период с начала января 2017 по конец июля 2018 года.



Что говорили свидетели



Кроме того, суд удовлетворил ходатайство БелТА приобщить к материалам дела требование о взыскании с Золотовой 6000 белорусских рублей (более 180 тысяч российских рублей), которые агентство потратило на юридическую помощь в расследовании дела. Статья, по которой обвиняется Золотова, предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет.

Выступая в суде в качестве свидетеля, гендиректор БелТА Ирина Акулович потребовала привлечь Золотову к уголовной ответственности, несмотря на то, что причиненный ущерб агентству был возмещен в полном объеме.



Из показаний свидетелей следует, что в БелТА не было сотрудника, отвечающего за учет количества пользователей, которые заходили в раздел платной подписки с одного и того же аккаунта. В расследуемый период договоры БелТА с клиентами не предусматривали ответственность за передачу логина и пароля. Не было оговорено и то, сколько сотрудников организаций, заплативших за подписку на БелТА, пользовались одним и тем же логином и паролем. И только во второй половине 2018 года с подписчиками заключили дополнительные соглашения, запрещающие передачу паролей третьим лицам.



На вопрос, каким образом логины и пароли могли оказаться у третьих лиц, технический сотрудник БелТА Виталий Галиновский ответил: "Наверное, кто-то из наших клиентов был неразумен и не добропорядочен". Он же пояснил, что ранее пароли отсылали подписчикам по факсу.

Всего по этому делу, возбужденному в августе 2018 года, проходили 15 человек. В их числе, в частности, оказались журналисты портала Tut.by, агентства БелаПАН, корреспондент Deutsche Welle Павел Быковский. Им вменялся в вину незаконный доступ к платным материалам государственного агентства БелТА. Свою поддержку обвиняемым журналистам выразили Евросоюз, США и ряд международных организаций.

Следующее заседание суда назначено на 13 февраля.

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