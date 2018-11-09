 Главред ″Медузы″, обвиненный в харассменте, ушел в отставку | Новости из Германии о Европе | DW | 09.11.2018

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Европа

Главред "Медузы", обвиненный в харассменте, ушел в отставку

Жена одного из сотрудников интернет-портала обвинила Ивана Колпакова в домогательствах. Главред счел отставку наилучшим выходом из создавшейся ситуации.

Домогательства в офисе

Главный редактор интернет-портала "Медуза" Иван Колпаков, объявил об уходе в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. "Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб", - приводится на сайте издания заявление Колпакова редакции, которое он сделал в пятницу, 9 ноября.

Контекст

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Ранее на заседании совета директоров "Медузы" было принято решение, что Колпаков останется главредом, однако журналист все же решил уйти. В "Медузе" уточнили, что отставка Колпакова связана с обвинениями, выдвинутыми против него супругой одного из сотрудников издания.

Скандал вокруг Колпакова вспыхнул из-за его поведения на корпоративной вечеринке 20 октября. По словам очевидцев, Колпаков в пьяном состоянии положил девушке руку на ягодицы и сказал, что ему за это ничего не будет. Журналист впоследствии заявил, что ничего не помнит об этом, однако не исключил, что все могло быть действительно так. Он лично извинился перед своим коллегой и направил письмо с извинениями его супруге. 

Иван Колпаков является одним из основателей "Медузы" - издания, базирующего в Латвии с целью избежать контроля со стороны российского государства. Он занимал пост главного редактора с 2016 года. Исполняющим обязанности главреда назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора "Медузы". Этот интернет-портал широко освещал деятельность движения против сексуальных домогательств #MeToo.

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    Автор: Никита Баталов


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Контекст

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

Жертвы насилия и домогательств со всего мира рассказывают о пережитом ужасе. Под обвинение попали и ряд известных лиц. (04.11.2017)  

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