Главред "Коммерсанта": Вопрос доверия - относительный

Конфликт в одной ведущих российских газет начался в понедельник, 20 мая. Сначала из-за заметки о возможном уходе с поста спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко покинули издание специальный корреспондент Иван Сафронов и замредактора отдела политики Максим Иванов.

После этого заявления на увольнение подали еще 11 сотрудников отдела политики газеты "Коммерсант". Более 200 сотрудников издательского дома подписали обращение к читателям, в котором рассказали свою версию событий и поддержали уволенных коллег. "Журналисты "Ъ" отказались нарушить доверие собеседников", - написали они, имея в виду отказ коллег раскрыть источник информации о возможной отставке Матвиенко.

По версии журналистов, серьезные претензии к материалу возникли у владельца ИД "Коммерсант", миллиардера Алишера Усманова. По словам главного редактора "Коммерсанта" Владимира Желонкина, ни акционер, ни власти не просили его уволить журналистов и не предъявляли каких-либо претензий к статье. В коротком телефонном интервью корреспондент DW попросил Желонкина прокомментировать ситуацию с увольнениями.

DW: Что сейчас происходит в редакции?

Владимир Желонкин: Мы работаем как обычно.

- Я беседовал с некоторыми сотрудниками вашей редакции, которые продолжают работать. Они говорят, что внутри коллектива много дискуссий о том, что у вас произошло...

Владимир Желонкин

- Ну, понимаете, мне трудно это прокомментировать, я не знаю.

- Почему трудно?

- Я не могу за других людей прокомментировать, есть у них какая-то реакция или нет.

- Значит, конфликт не повлиял на вашу работу?

- Пока нет.

- Какие стандарты работы издательского дома нарушили ушедшие журналисты?

- Есть стандартные принципы работы профессиональной журналистики. Это наличие источников, наличие информации, которая соответствует действительности, и плюс комментарии разных сторон, на которых пишутся заметки.

- Эти стандарты у вас всегда были? Их не меняли?

- Нет, не меняли.

- Значит, журналисты знали точно, что должны раскрыть вам источники, когда вы их потребуете?

- Они (источники - Ред.) должны существовать по крайней мере.

- Вы считаете, что это ваши стандарт, или вы думаете, что это международный стандарт в журналистике? Потому что на Западе принято, что источники не следует раскрывать...

- Хорошо, но источник должен быть?

- Конечно. И у вас должно быть доверие к вашим людям.

- Абсолютно согласен с вами, да.

- Но вы все-таки хотели от журналистов раскрытия источников?

- Нет. Дело в том, что я не хотел, чтобы мне называли источники. Я хотел, чтобы мне было понятно, что они существуют.

- А у вас было сомнение?

- У меня есть большое сомнение, да.

- Можете ли вы подтвердить, что господин Усманов хотел узнать источники информации?

- Нет, не могу это подтвердить.

- Значит, Усманов никакие вопросы не задавал?

- Мне - нет.

- Что вы будете делать, чтобы вернуть доверие читателей? Потому что репутация вашей газеты очень пострадала...

- Это спорный вопрос. Дело в том, что написание заметок, которые не основаны ни на чем, тоже, в общем, подрывают доверие к нам. Речь идет не о конкретной заметке, о принципах работы вообще.

- Не боитесь повторения истории с Lenta.ru, когда издание перестали читать, потому что из него ушел целый коллектив журналистов. Ведь сейчас, после этого скандала, уже нет доверия…

- Cлушайте, у кого-то есть доверие, у кого-то нет доверия... Вопрос достаточно относительный. Если "Коммерсант" печатает фейковые новости, считаете, что к нему будет больше доверия?

- Где сейчас находятся журналисты из отдела политики?

- Они, насколько я понимаю, в процедуре увольнения.

- Вам жалко, что они уходят?

- Жалко, да.

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