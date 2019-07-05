 Главный итог встречи Путина с папой римским в Ватикане | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.07.2019

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Россия

Главный итог встречи Путина с папой римским в Ватикане

Президент РФ Владимир Путин встретился с папой римским Франциском в Ватикане. Карикатурист Сергей Елкин - о подробностях аудиенции у понтифика.

Папа римский и Путин приветствуют друг друга - карикатура Сергея Елкина

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  • Папа на обложке журнала

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    Папа на обложке журнала

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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