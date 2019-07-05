Главный итог встречи Путина с папой римским в Ватикане

Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

Папа-посредник и "мосты мира"

К своей миссии возводить мосты, и не только между церковью и людьми, папа Франциск относится очень серьезно. В Центральной Африке и Колумбии он выступает посредником между сторонами конфликтов. Понтифик также пытается повлиять на то, чтобы между Вашингтоном и Гаваной закончился ледниковый период. А президента США Дональда Трампа призывает не возводить стену, а строить отношения с Мексикой.