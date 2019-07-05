Главный итог встречи Путина с папой римским в Ватикане

Президент РФ Владимир Путин встретился с папой римским Франциском в Ватикане. Карикатурист Сергей Елкин - о подробностях аудиенции у понтифика.
Предстоятель УПЦ КП Филарет рассказал Жанне Немцовой о расколе среди православных в Украине, своем письме патриарху Кириллу и отношении к гей-бракам. (31.01.2018)
Церковь оказалась последним оплотом Путина в Украине, и сдавать его он не намерен. О том, как Москва влияет на формирование в Украине единой православной церкви - Сергей Руденко специально для DW. (17.10.2018)
Кремль, церковь и часть общества не выучили ошибки прошлого и готовы их совершить вновь, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW. (02.02.2017)