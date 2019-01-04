 Главный ″Золотой глобус″ присужден картине ″Богемская рапсодия″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2019

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Мир

Главный "Золотой глобус" присужден картине "Богемская рапсодия"

Лучшим иностранным фильмом стала лента "Рим" мексиканца Альфонсо Куарона. Он же назван лучшим режиссером.

Кадр из фильма Богемская рапсодия

Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 7 января, проходит 76-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Награду за лучшую драму - главную премию вечера - жюри присудило картине "Богемская рапсодия".

Приз в категории "Лучший режиссер" получил мексиканский режиссер Альфонсо Куарон. А в категории "Лучший фильм на иностранном языке" победил снятый им черно-белый "Рим". Эта картина также была удостоена "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале в 2018 году.

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За заслуги в кинематографе "Золотой глобус" получил актер Джефф Бриджес. Лучшей драматической актрисой была признана Гленн Клоуз за роль в фильме "Жена", а лучшим драматическим актером - Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии".

Лауреаткой премии за лучший саундтрек стала поп-певица Леди Гага за песню Shallow в кинофильме "Звезда родилась".

В номинации "Лучшая комедия или мюзикл" премия была присуждена комедийной ленте "Зеленая книга". В категории "Лучшая актриса комедии или мюзикла" приз получила Оливия Колман за фильм "Фаворитка". "Лучшим актером комедии или мюзикла" признан Кристиан Бэйл за роль бывшего вице-президента США Дика Чейни в комедийно-драматическом фильме "Власть". Чтобы точнее соответствовать образу, актеру пришлось значительно набрать вес, готовясь к съемкам.

"Золотой глобус" за телевизионные работы

Лучшей драматической актрисой в телевизионном шоу названа Сандра О за роль в сериале "Убивая Еву". А лучшей актрисой комедийного сериала стала Рэйчел Броснахэн за роль в "Удивительной миссис Мейзел".

Майкл Дуглас признан лучшим комедийным актером в телевизионном шоу за его роль в сериале "Метод Комински" - этот же проект стал лучшим комедийным сериалом. Лучшим драматическим актером в телевизионном шоу стал Ричард Мэдден за роль в британском сериале "Телохранитель" А приз в категории "Лучший драматический телесериал" завоевали "Американцы", показ шестого и финального сезона которого завершился весной 2018 года.

"Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях.

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